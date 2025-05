[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MANFREDONIA ADERISCE ALL’INIZIATIVA UNICEF “DIRITTI IN COMUNE”: AL CENTRO I BAMBINI E I LORO DIRITTI

Il Comune di Manfredonia ha aderito all’iniziativa nazionale “Diritti in Comune”, promossa da UNICEF Italia insieme ad ANCI e all’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, per promuovere e diffondere la cultura dei diritti dei bambini e degli adolescenti all’interno delle amministrazioni locali. L’iniziativa si concentra in particolare nella settimana del 27 maggio, in occasione dell’anniversario dell’approvazione della legge 176 del 1991 con cui l’Italia ha ratificato la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Un’adesione che si inserisce nel solco di un lavoro già avviato sul territorio, che ha visto l’Ambito Territoriale di Manfredonia – Mattinata – Monte Sant’Angelo – Zapponeta impegnato in prima linea nel progetto “Piccoli Grandi Diritti”, rivolto alle scuole primarie. L’iniziativa ha coinvolto bambine e bambini nella scoperta dei diritti fondamentali dell’infanzia, attraverso riflessioni, racconti, disegni e attività laboratoriali capaci di stimolare il pensiero critico e la partecipazione.

“Aderire a Diritti in Comune significa ribadire con forza che ogni scelta amministrativa deve tenere conto del benessere dei più piccoli, della loro crescita, del loro diritto a essere ascoltati – dichiara l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente –. È un impegno che deve tradursi in azioni quotidiane, capaci di costruire una comunità più consapevole, accogliente e attenta ai bisogni delle nuove generazioni.”

Durante la settimana del 27 maggio, l’Amministrazione rilancerà sui propri canali istituzionali i messaggi promossi da UNICEF, con l’obiettivo di sensibilizzare tutta la cittadinanza sui temi dell’infanzia e dell’adolescenza, attraverso il linguaggio della cura, della responsabilità e della partecipazione.