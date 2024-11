Manfredonia, addio alla professoressa Quitadamo: “Lascia un segno profondo”

🖤Ho appreso con profonda tristezza della scomparsa di Nunzia Quitadamo, donna straordinaria che tanto ha dato alla nostra comunità. Docente di lettere e latino e presidente del distretto scolastico della città dal 1994 in poi, la professoressa Quitadamo non solo ha educato generazioni di giovani, ma ha anche lasciato un segno profondo con i suoi numerosi articoli d’ispirazione sociale.

Custode appassionata della memoria di Cristanziano Serricchio e già presidente del Centri Studi dedicato al noto letterato candidato al Premio Nobel, ha dedicato la sua vita a preservare e diffondere il patrimonio culturale del nostro territorio, mantenendo vive le nostre tradizioni e il ricordo delle nostre radici.

Personalmente, mi mancherà salutarla dalla mia finestra, mentre con un sorriso rientrava a casa dopo i vari impegni e le varie faccende che, fino all’ultimo, non ha mai abbandonato di fare personalmente. La sua dedizione e amore per la nostra storia resteranno un esempio vivo per tutti noi, e Manfredonia la ricorderà con affetto e profonda riconoscenza.

Cara Nunzia, so quanto fosse importante per te preservare e tramandare la memoria del grande Serricchio alle generazioni future. Anche in tuo onore, mi impegnerò a portare avanti questo percorso, un cammino che per me è appena all’inizio e in cui, per un soffio, non ho fatto in tempo a coinvolgerti. Il tuo esempio sarà una guida preziosa.

Maria Teresa Valente