Manfredonia, ad oggi, quasi la metà dei nuovi beneficiari della “Carta Dedicata a Te” 2024 non ha ancora ritirato la lettera di notifica necessaria per attivare la carta presso le Poste

L’Amministrazione Comunale di Manfredonia ricorda ai beneficiari della “Carta Dedicata a Te” 2024, i cui nominativi sono indicati nel link al termine del presente avviso, che possono recarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali, sito in Via San Lorenzo n. 47, per il ritiro della lettera di notifica contenente il codice identificativo della carta.

Orari per il ritiro:

Martedì: dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e dalle ore 16:30 alle ore 18:30

Giovedì: dalle ore 10:30 alle ore 12:30

In caso di impossibilità al ritiro personale, il beneficiario potrà delegare una persona di fiducia. Il delegato dovrà presentarsi all’ufficio munito di apposita delega e delle copie dei documenti d’identità propri e del delegante.

Comunicazioni per i titolari 2023 riconfermati: Per coloro già in possesso della Carta Dedicata a Te dal 2023 e confermati anche per l’anno corrente, l’accredito sarà effettuato automaticamente sulla stessa carta, senza necessità di ulteriori passaggi presso gli uffici indicati.

In caso di smarrimento della carta, è possibile richiederne la sostituzione presso l’Ufficio Postale, presentando il documento d’identità valido, il Codice Fiscale/Tessera Sanitaria e la denuncia di smarrimento.

Per informazioni: Ufficio Servizi Sociali

Tel. 0884/519681 – 0884/519628 – 0884/519660 – 0884/519626

Elenco beneficiari https://www.comune.manfredonia.fg.it/…/Elenco…