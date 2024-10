Manfredonia, abbandono in strada di scarti di potatura

Incivili si nasce!! Abbandono scarti di potatura in strada.

Abbandono illegale di residui vegetali lungo i marciapiedi di via Sottotenente Antonio Troiano, all’altezza del civico 24.

Questo, è stato notato dalle Guardie Ambientali Italiane, durante il servizio di vigilanza ambientale sul territorio.

I responsabili dell’abbandono aggiunge Manzella, hanno agito sicuramente in modo fraudolento, perché hanno sfruttato i lunghi marciapiedi, per disseminare al bordo degli stessi, tutto il materiale derivante dalla potatura delle piante, in modo da evitare grossi cumuli.

La vergogna, è che questi personaggi effettuano lavori di potatura nei giardini e lo scarto vegetale lo abbandonano in strada, come se questa incivile è vergognosa pratica fosse legale.

Danni all’ambiente, all’immagine e all’economia del nostro paese.

Che soluzione intende adottare l’Amministrazione comunale per porre fine a queste continue oscenità!?

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane