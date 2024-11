“Manfredonia, a proposito di gare comunali annullate”

CHI È CAUSA DEL SUO MAL PIANGA SE’ STESSO….(A PROPOSITO DI GARE COMUNALI ANNULLATE)

Se noi tutti commettessimo un solo errore,nessun problema: errare è umano.

Se sbagliassimo, nonostante i tentativi di evitare ciò e,per giunta,più volte: perseverare e’ diabolico.

Se viaggiaste su di un auto a fari spenti poi….

Il comune indice una gara per i servizi cimiteriali: pulizia dei viali e dei percorsi interni a tale area sacra, trasporto dei feretri e via discorrendo.

Lo stesso ente aggiudica la gara.

Quindi,un’ impresa partecipante invita il comune a rivedere l’aggiudicazione,avendo lo stesso realizzato clamorose incongruenze.

Il comune non accoglie alcuna richiesta, intesa a scongiurare tali vizi dell’aggiudicazione.

Dunque, l’operatore economico leso si rivolge al giudice amministrativo di Bari e quest’ultimo, prima sospende l’aggiudicazione e poi la annulla completamente il 31 ottobre.

Dal canto suo, il comune cosa fa? Pensa bene di non costituirsi affatto in giudizio nell’uno e nell’altro caso,omettendo persino adempimenti elementari per la notifica degli atti.

E’ come dire che la vostra squadra di calcio del cuore non scende in campo in occasione del primo e del secondo tempo, ritenendosi già sconfitta per gli errori evidenti avvenuti, colpevolmente, nella partita immediatamente precedente.

Eppure il nostro legale, per le sue attività di difesa, nel corso di un anno, percepisce compensi importanti.

Qualche mese prima, era stato rimosso, sempre dal giudice amministrativo, l’affidamento della gara per la gestione dei bagni pubblici, pulizia e manutenzione della fogna bianca ed altri servizi.

Di gara in gara. Alla grande!!!!

I consiglieri comunali di Forza Italia

Liliana Rinaldi

Fabio Di Bari

Ugo Galli