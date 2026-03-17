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Manfredonia, a Palazzo dei Celestini il Workshop Hospitality

Il 18 marzo alle ore 18:30, presso la Biblioteca Comunale di Palazzo dei Celestini, si terrà il Workshop Hospitality, un incontro dedicato agli operatori del turismo, della comunicazione e dei servizi legati all’accoglienza.

18 marzo 2026, ore 18:30

Biblioteca Comunale, Palazzo dei Celestini

Ingresso libero, senza registrazione.

Dopo i saluti istituzionali degli assessori Matteo Gentile e Francesco Schiavone e l’introduzione di Michele De Meo (Founder Marketing Fest), interverrà Danilo Beltrante, ideatore di “Vivere di Turismo”, con una riflessione su marketing, comunicazione e digitale come strumenti di crescita per imprese e territorio.

Un momento di confronto aperto alla città sui temi dell’hospitality e dell’innovazione turistica, in vista di Marketing Fest 2026