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Manfredonia, 25° anniversario della fondazione della Parrocchia Spirito Santo

Redazione26 Aprile 2026
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Manfredonia, 25° anniversario della fondazione della Parrocchia Spirito Santo

Carissimi,

con grande gioia desideriamo invitarvi a partecipare alla solenne celebrazione in occasione del 25° anniversario della fondazione della Parrocchia Spirito Santo.

La solenne concelebrazione Eucaristica sarà presieduta dal nostro Arcivescovo Mons. Franco Moscone giorno 6 maggio alle ore 18.00.

Sarebbe per noi motivo di grande gioia condividere questo importante momento di festa e di ringraziamento insieme a voi, segno di comunione ecclesiale.

Fraternamente

La comunità parrocchiale

tenuta santa lucia
Redazione26 Aprile 2026