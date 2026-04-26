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Manfredonia, 25° anniversario della fondazione della Parrocchia Spirito Santo
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Manfredonia, 25° anniversario della fondazione della Parrocchia Spirito Santo
Carissimi,
con grande gioia desideriamo invitarvi a partecipare alla solenne celebrazione in occasione del 25° anniversario della fondazione della Parrocchia Spirito Santo.
La solenne concelebrazione Eucaristica sarà presieduta dal nostro Arcivescovo Mons. Franco Moscone giorno 6 maggio alle ore 18.00.
Sarebbe per noi motivo di grande gioia condividere questo importante momento di festa e di ringraziamento insieme a voi, segno di comunione ecclesiale.
Fraternamente
La comunità parrocchiale