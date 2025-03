Mancano 94 giorni al primo volo diretto New York – Bari

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

NEW YORK CITY – BARI, EVENTO ENIT NEGLI USA CON REGIONE PUGLIA E BASILICATA E NEOS AIR

Mancano 94 giorni al primo volo diretto, si scaldano i motori con le iniziative promozionali

Mancano 94 giorni al decollo del primo volo di Neos Air che collegherà direttamente New York City a Bari e, su iniziativa dell’ENIT (Italian National Tourist Board) in collaborazione con NEOS e la Regione Puglia / Pugliapromozione e la Regione Basilicata, ci sarà un evento speciale di promozione.

L’appuntamento è a New York City, martedì 4 marzo 2025, alle ore 17.30 in Park Avenue 686 nella prestigiosa sede dell’Enit, con la partecipazione di buyers, tour operators, media e rappresentanze delle due Regioni Puglia e Basilicata, con le proiezioni di video e degustazioni che anticiperanno le emozioni di chi sarà sul primo volo diretto US – Puglia. Inoltre, saranno messi in palio fra i partecipanti all’evento due biglietti andata e ritorno per questo volo che rappresenta un primo importante traguardo.

“La strategia avviata negli ultimi anni dalla Regione Puglia attraverso Pugliapromozione di riposizionamento del brand sui mercati Extra-UE, in particolare su quelli nordamericani, è stata sviluppata lungo tre direttrici – ha detto Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione – . Innanzitutto, la partecipazione alle più importanti manifestazioni fieristiche nordamericane, quindi le attività promozionali realizzate con il coinvolgimento delle federazioni dei pugliesi negli Stati Uniti, con una accelerazione grazie alle campagne di comunicazione in partnership con i più importanti broadcast statunitensi”.

“Ringraziamo Aeroporti di Puglia per l’ottimo lavoro fatto e per aver portato al risultato del volo diretto NYC – Bari che era già nel nostro Piano Strategico 3x6x5. Tutto ciò rappresenta una nuova sfida e, per questo, quando l’Enit ci ha chiesto di partecipare a questa iniziativa abbiamo accettato, successivamente si è aggiunta la Regione Basilicata che ringraziamo per la condivisione – ha evidenziato il direttore generale di Pugliapromozione Luca Scandale – . Questo percorso è stato tracciato già da molti anni. Voglio ricordare, per esempio, che nel 2018 abbiamo partecipato come Regione Puglia in veste di ospite d’onore al Columbus Day di New York. Nel 2019 al Seatrade di Miami, il più importante evento mondiale sul turismo crocieristico e organizzazione di un evento off in collaborazione con ENIT USA. Fino ad arrivare, perché impossibile qui citare tutte le attività, a gennaio 2025 con l’evento di successo per il wedding nella sede del più importante quotidiano americano The New York Times”. “In Puglia, nel 2024, con 181.540 arrivi e 484.849 presenze, gli Stati Uniti spiccano come il terzo mercato turisticamente rilevante, subito dopo Germania e Francia. Il volo diretto darà senz’altro una svolta”, ha concluso il direttore generale di Pugliapromozione Luca Scandale.