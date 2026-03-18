Meteo

Maltempo, prosegue l’allerta gialla in Puglia

Redazione18 Marzo 2026
Rain on bus front window. Evening scene.
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Maltempo, prosegue l’allerta gialla in Puglia

Evento previsto
Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Puglia meridionale.
Fenomeni localizzati di incremento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, generalmente contenuti all’interno dell’alveo.

Validità: dalle ore 20:00 del 18.03.2026 per le successive 22 ore

Redazione18 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©