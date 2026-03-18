Meteo
Maltempo, prosegue l’allerta gialla in Puglia
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Maltempo, prosegue l’allerta gialla in Puglia
Evento previsto
Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Puglia meridionale.
Fenomeni localizzati di incremento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, generalmente contenuti all’interno dell’alveo.
Validità: dalle ore 20:00 del 18.03.2026 per le successive 22 ore