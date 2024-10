Maltempo, le immagini shock dalla Spagna

Sono immagini terribili quelle che arrivano in queste ore dalla Spagna dove il maltempo sta colpendo duramente le aree a Sud della penisola iberica.

Particolarmente colpite le aree di Albacete e Valencia, dove sono morte almeno 72 persone.

Il presidente della Regione Carlos Mazòn ha detto che è ”materialmente impossibile” quantificare il numero esatto delle vittime.

”Stiamo affrontando una situazione senza precedenti, che nessuno ha mai visto prima” ha aggiunto Mazòn.

“Seguo da vicino e con preoccupazione le informazioni sulle persone scomparse e i danni causati”, ha scritto su X il capo del governo, Pedro Sánchez, invitando la popolazione a seguire i consigli delle autorità, che raccomandano di ridurre al massimo gli spostamenti e di non uscire se non è strettamente necessario. Per far fronte alla situazione, oltre mille soldati dell’Unità Militare di Emergenza saranno dispiegati nelle zone colpite come annunciato dalla ministra della Difesa Margarita Robles.

Le autorità spagnole affermano che in otto ore a Valencia è caduta la pioggia che cade in un anno. Si stimava che le piogge avrebbero potuto essere dai 150 ai 180 litri per metro quadrato, ma alla fine ne sarebbero stati rilevati più di 445, secondo i dati provvisori.