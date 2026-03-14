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Maltempo in Puglia! Occhio all’inizio settimana

L’intensa perturbazione che interesserà diverse aree del settentrione e le Isole durante il week-end, all’inizio della settimana prossima formerà una depressione alle bassa latitudini del Mediterraneo, con piogge anche intense al sud e su parte del centro tra lunedi 16 e martedì 17 marzo.

Lo scrive MeteoLive.

Rovesci talora cospicui colpiranno anche la Puglia, la Calabria e marginalmente il sud della Sardegna. Piovaschi o rovesci interesseranno inoltre il versante adriatico ed il nord-est sia lunedì che martedì.

La giornata peggiore, in tal senso, per il foggiano e l’area garganica sarà martedì 17 marzo: previsti acquazzoni intensi e temporali.