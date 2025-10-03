Eventi ManfredoniaPolitica Manfredonia
Maltempo: film Berlinguer, annullato l’evento di oggi
A causa delle avverse condizioni meteorologiche, la proiezione del film “La Grande Ambizione”, in programma oggi, 3 ottobre alle ore 20:00 presso il Chiostro di Palazzo San Domenico – Manfredonia, nell’ambito delle iniziative “Un volto per la memoria”, è annullata.
Ci scusiamo con tutti coloro che avrebbero voluto partecipare