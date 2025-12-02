Cronaca Italia

Maiori: bimba 2 anni ferita al nido, amputata falange dito

Bimba di 2 anni ferita in un asilo nido a Maiori: amputata una falange. Incidente accidentale, indagini in corso sulla dinamica.

Fabrizio Della Corte2 Dicembre 2025
Maiori ambulanza
Una bimba di 2 anni è rimasta ferita in un asilo nido a Maiori (Salerno): le è stata amputata una falange del dito. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola si sarebbe chiusa accidentalmente il dito in una porta.

Indagini sulla dinamica

L’incidente è avvenuto nella mattinata del 2 dicembre 2025. La bambina è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale. Le autorità stanno indagando sulla sicurezza della struttura per verificare se siano state rispettate tutte le norme. I genitori sono sotto shock. “Un evento drammatico”, ha commentato il sindaco di Maiori. Sono in corso accertamenti tecnici.

