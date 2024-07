Mafia. La Salandra (FdI), grazie al sequestro della Dia duro colpo alla “Società foggiana”

“Apprendo da notizie di stampa che indagini della Dia di Foggia hanno permesso il sequestro di beni per oltre 400mila euro al noto capoclan della Società foggiana Rocco Moretti, oggi detenuto in regime speciale ex art. 41 bis.



Ringrazio, in primis come cittadino, il Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Bari, distaccato alla procura generale, e gli uomini della Dia che hanno realizzato gli accertamenti patrimoniali per tale importantissima operazione.



La Società foggiana, nome con cui è noto il più importante sodalizio della cosiddetta quarta mafia che infesta la Capitanata, subisce oggi un duro colpo, dal momento che le risorse economiche sono fondamentali per alimentare i business criminali e i beni sequestrati – nelle disponibilità del clan facente capo a Moretti – rappresentano provento di attività illecita, soprattutto estorsiva”.

Così in una nota il deputato pugliese di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra componente della Commissione Antimafia.