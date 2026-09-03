Maddalena Corvaglia, chi è Matteo Gracis: età, carriera e vita privata del nuovo fidanzato

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«Conoscersi è stato un caso. Riconoscersi è stato un dono.» Con questa frase, scelta per accompagnare una serie di scatti al mare, Maddalena Corvaglia ha ufficializzato la sua nuova storia d’amore con Matteo Gracis, giornalista e scrittore veneto che negli ultimi anni ha costruito una community enorme e un seguito trasversale. La showgirl ha condiviso immagini che raccontano un’estate serena, fatta di complicità e sorrisi, confermando un legame nato lontano dai riflettori e cresciuto in modo naturale. A questo punto è inevitabile chiedersi: chi è Matteo Gracis? Qual è la sua carriera? E cosa sappiamo della sua vita privata?

H2 – Chi è Matteo Gracis: età, origini e percorso professionale

Matteo Gracis è nato nel 1983 a Pieve di Cadore, in provincia di Belluno. Ha 43 anni ed è uno dei divulgatori più seguiti in Italia su temi di attualità, politica, informazione indipendente e cultura alternativa. Cresciuto tra le Dolomiti, ha studiato al Liceo Linguistico e si è laureato in Scienze della Comunicazione, iniziando presto a lavorare nel mondo dell’editoria e del web.

Nel 2008 è diventato giornalista pubblicista e ha iniziato a collaborare con diverse realtà editoriali. Nel 2020 ha fondato L’Indipendente, testata che promuove un’informazione libera da condizionamenti e che negli anni ha costruito una community molto attiva. Parallelamente dirige Dolce Vita, magazine dedicato alla cultura della canapa, agli stili di vita alternativi e ai temi sociali emergenti.

Gracis è anche autore di diversi libri di successo:

Canapa, una storia incredibile

Lontano, dieci viaggi che cambiano la vita

Manuale di sopravvivenza per esseri umani che si sentono alieni

Nel 2026 è arrivato anche a teatro con Fuori gregge, uno spettacolo che invita il pubblico a pensare con la propria testa, a mettere in discussione le narrazioni dominanti e a superare l’informazione preconfezionata. Un progetto che ha consolidato la sua immagine di comunicatore libero, diretto e fuori dagli schemi.

H2 – Vita privata: figli, famiglia e il legame con Maddalena Corvaglia

Matteo Gracis è padre di due figli, nati da una precedente relazione. Nonostante la grande visibilità sui social, ha sempre mantenuto un profilo riservato, scegliendo di non esporre la sua vita privata e di concentrarsi sui contenuti che pubblica. Il legame con la sua terra d’origine, le Dolomiti, è rimasto forte: spesso racconta quanto la natura e la montagna abbiano influenzato il suo modo di vivere e di comunicare.

L’incontro con Maddalena Corvaglia è avvenuto in modo spontaneo, senza annunci né anticipazioni. La showgirl ha condiviso foto che li ritraggono mano nella mano, sdraiati sugli scogli, in barca con amici: immagini che parlano di un amore nato con naturalezza e vissuto con leggerezza. Matteo ha ripostato gli scatti sul proprio profilo, confermando la relazione con discrezione e rispetto.

La frase scelta da Maddalena – «Riconoscersi è stato un dono» – racconta un legame maturo, costruito sulla stima e sulla libertà di essere se stessi. Un nuovo capitolo che arriva dopo anni complessi e che sembra aver riportato nella vita della showgirl una serenità che lei stessa definisce “ritrovata”.

H2 – Il nuovo capitolo di Maddalena Corvaglia: tra passato e presente

Per Maddalena Corvaglia, questa relazione rappresenta un nuovo inizio dopo storie importanti che hanno segnato la sua vita. La showgirl è stata sposata con Stef Burns, storico chitarrista di Vasco Rossi, da cui è nata la figlia Jamie Carlyn, oggi quindicenne. Dopo la separazione, ha vissuto una lunga relazione con l’immobiliarista Alessandro Viani, mentre in passato era stata legata a Enzo Iacchetti.

Negli ultimi anni Maddalena ha scelto una vita più riservata, lontana dai riflettori, trasferendosi a Palma di Maiorca e dedicandosi alla famiglia e ai suoi progetti professionali. L’incontro con Matteo Gracis sembra aver portato equilibrio e leggerezza, segnando un nuovo capitolo sentimentale vissuto con autenticità.

La coppia è oggi una delle più commentate del mondo dello spettacolo italiano, ma la loro storia continua a essere raccontata con discrezione, senza clamore, proprio come Maddalena ha voluto: un amore nato per caso e riconosciuto come un dono.