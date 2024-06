Ma che Tony Effe, Chiara Ferragni uscirebbe con un ortopedico: galeotta fu Forte dei Marmi

Chiara Ferragni continua a tenere alta l’attenzione dei fan dopo l’addio a Fedez. Non è solo il rapper a far parlare di sé per il suo nuovo flirt in quanto anche l’ex moglie non starebbe con le mani in mano secondo i ben informati. La donna è stata paparazzata prima con Naska e poi con Tony Effe, tanto da apparire molto interessata al mondo della musica. Tuttavia, il sito Dagospia ha sganciato una bomba su Chiara Ferragni. Voci molto ben informate dalla Versilia riportano che il nuovo flirt dell’influencer non è Tony Effe ma bensì un ortopedico toscano, classe 1993, che lavora presso l’Umanitas di Milano. I due si sarebbero conosciuti grazie ad alcune amicizie in comune proprio grazie alle vacanze a Forte dei Marmi. La donna starebbe passando ogni fine settimana in Toscana per stare accanto all’ortopedico.

Chiara Ferragni si starebbe frequentando con Andrea Bisciotti

Il portale Dagospia ha rivelato che l’uomo misterioso di Chiara Ferragni si chiama Andrea Bisciotti, laureato all’Università di Parma, volto angelico e addome scolpito. Sui social, il giovane mostra una vita agita mentre tra i suoi followers su Instagram c’è proprio l’influencer. Una comunicazione che arriva dopo la decisione dell’imprenditrice digitale di allontanare Fabio Mario Damato dalle sue due aziende. Il manager tuttavia ci ha tenuto a riferire di aver lasciato lui di sua spontanea volontà il suo posto di lavoro attraverso alcune storie postate sui social. Per questo motivo, le aziende saranno guidate da Marina Di Guardo, la madre dell’influencer.