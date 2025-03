[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

M5S SAN GIOVANNI ROTONDO, SOLIDARIETÀ A CONSIGLIERE COMUNALE BIANCOFIORE

“Esprimiamo massima solidarietà al consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Salvatore Biancofiore, vittima nei giorni scorsi di una brutale aggressione fisica da parte del presidente del Consiglio comunale, Pasquale Chindamo, avvenuta nell’aula consiliare.



Riteniamo quanto accaduto estremamente grave, ancora di più se considerato il ruolo rivestito dal Presidente che dovrebbe rappresentare una figura imparziale della massima assise cittadina. Un fatto che non può restare impunito, per questo motivo invitiamo tutto il Consiglio comunale e le istituzioni a condannare il grave episodio, garantire il rispetto delle regole democratiche e prendere i provvedimenti necessari affinché episodi del genere non si ripetano.

Auguriamo al nostro Salvatore Biancofiore di ritornare presto alla sua attività politica”. Così in una nota il Movimento 5 Stelle di San Giovanni Rotondo.