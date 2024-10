M5S Foggia: “Inopportuno l’incarico relativo alla rendicontazione dei progetti PNRR”

*Comunicato Stampa – Movimento 5 Stelle Foggia precisazioni in merito all’incarico esterno per la rendicontazione dei progetti PNRR*

Il Movimento 5 Stelle Foggia intende fare chiarezza sulla recente polemica riguardante la determina dirigenziale del 4 ottobre scorso, con la quale il Comune di Foggia ha affidato a una società esterna, e coinvolta in un procedimento giudiziario, l’incarico relativo alla rendicontazione dei progetti PNRR.

È importante precisare che, come si evince chiaramente dalla tipologia dell’atto in questione, la determina è di natura e competenza esclusivamente gestionale-dirigenziale.

Ed è legittima, ma per noi che rappresentiamo la parte politica di questa maggioranza è inopportuna.

Il nostro movimento, da sempre impegnato per la trasparenza e la condivisione, coglie l’occasione per rivolgere un invito pubblico agli uffici preposti alla rendicontazione del PNRR, per rimuovere al momento ogni questione di inopportunità che possa gettare ombre che nulla hanno a che fare con questa amministrazione.

Sul caso in questione e sul versante più ampio delle esternalizzazioni, come Movimento 5 Stelle, continuamo a porre l’accento sull’importanza di valorizzare le risorse interne dell’ente. A tal fine, riteniamo prioritario ridurre il più possibile il ricorso agli affidamenti esterni, promuovendo invece il contenimento della spesa pubblica.

In questo contesto, ci stiamo impegnando come mai fatto dalle amministrazioni precedenti, affinché venga portato avanti con celerità il Piano Assunzionale del Comune, con l’obiettivo di colmare il notevole fabbisogno di personale.

L’inserimento di nuovi impiegati rappresenta una scelta strategica non solo per migliorare l’efficienza amministrativa, ma anche per dare un contributo significativo allo sviluppo economico, sociale e occupazionale della nostra comunità.

In caso di affidamento esterno stiamo lavorando per un regolamento che renda le procedure ancor più trasparenti, partecipate ed eticamente inoppugnabili.

Il Movimento 5 Stelle Foggia continuerà inoltre a vigilare affinché la gestione dei progetti PNRR e degli altri fondi pubblici avvenga con la massima correttezza e trasparenza, e nel rispetto dei principi di buona amministrazione che ci contraddistinguono.

**Movimento 5 Stelle Foggia**