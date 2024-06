Lutto a Reazione a catena: l’annuncio di Marco Liorni sui social

Ore tristi per Reazione a catena, il programma in onda dalle ore 18:45 da lunedì alla domenica sui teleschermi di Rai 1. Amedeo Gianfrotta si è spento all’improvviso lasciando la figlia e due figlie nel dolore. Il regista 59enne si è spento a causa di un malore che l’ha colpito nella notte tra sabato 22 e domenica 23 giugno. Il regista gestiva anche il talkshow Agorà weekend in onda nel terzo canale della tv di Stato. Tra i primi a ricordare Amedeo Gianfrotta è stato Marco Liorni che ha lavorato con lui per tre anni a Reazione a catena. A tal proposito, il conduttore ha pubblicato una storia su Instagram intorno a mezzogiorno di domenica 23 giugno in cui ha scritto le seguenti parole: “Amedeo Gianfrotta è entrato nello vostre case discretamente, raccontando accadimenti in studio e tv attraverso i suoi occhi di regista scrupoloso e quelli della sua squadra.”

Morto il regista di Reazione a catena Amedeo Gianfrotta: l’annuncio di Marco Liorni

