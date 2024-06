Pino Insegno nel mirino degli haters: c’entra la conduzione a Reazione a catena

Anche oggi è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, condotta come sempre da Pino Insegno. Il programma è finito nuovamente nel mirino degli haters. Il game show è passato nelle mani di Pino Insegno dopo l’addio di Marco Liorni. La nuova edizione è in onda da pochissimo tempo ma le critiche sono all’ordine del giorno. Non tutti infatti hanno gradito l’arrivo di Pino Insegno. L’uomo non sembra essere adatto a presentare Reazione a catena sopratutto dopo l’esperienza fallimentare con il ritorno de Il mercante in Fiera su Rai 2. Per questo motivo, i telespettatori non hanno potuto fare altro che smuovere delle critiche contro il conduttore.

Pino Insegno con Reazione a catena sta vincendo la lotta agli ascolti contro Caduta Libera

E’ tornata nuovamente su Rai Uno, Reazione a catena, questa volta condotta da Pino Insegno. Gli ascolti del game show non sono stati molto bassi ma neanche altissimi visto che Canale 5 sta mandando in onda le repliche di Caduta Libera con Gerry Scotti. Mediaset infatti ha deciso di non prolungare la messa in onda de La ruota della fortuna, che aveva totalizzato ottimi ascolti su Canale 5. Pino Insegno, comunque, ha sofferto a portare a casa il 16% dopo che Rai 2 ha trasmesso la partita Spagna-Croazia. Adesso bisognerà capire se questo andamento continuerà nelle prossime settimane oppure il conduttore e il game show ingraneranno in termini di ascolti.