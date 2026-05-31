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Lunedì 8 giugno a Manfredonia l’elezione della Presidente della Consulta delle Donne

Dopo la partecipata seduta di insediamento dello scorso 12 maggio, prosegue il percorso della Consulta delle Donne della Città di Manfredonia. Il prossimo incontro si terrà lunedì 8 giugno 2026 alle ore 17.30 presso l’Aula Consiliare di Palazzo San Domenico e sarà dedicato all’elezione della Presidente della Consulta.

La prima riunione ha registrato una significativa partecipazione, confermando l’interesse verso uno spazio pensato per favorire confronto, ascolto e partecipazione attiva. Nel corso dell’incontro è stato evidenziato il ruolo della Consulta quale organismo consultivo e propositivo capace di fare da collegamento tra istituzioni e cittadinanza sui temi delle pari opportunità, dei diritti, della partecipazione femminile e delle problematiche sociali e culturali che riguardano il territorio.

“All’incontro di insediamento abbiamo percepito attenzione, interesse e voglia di contribuire concretamente – dichiara l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente – La Consulta delle Donne può diventare un luogo stabile di ascolto, proposta e collaborazione, capace di raccogliere esperienze, sensibilità e idee da mettere a disposizione della città”.

All’elezione potranno partecipare tutte le donne iscritte alla Consulta. È possibile aderire compilando l’apposito modulo disponibile presso l’URP del Comune di Manfredonia, in Piazza del Popolo, oppure scaricabile dal sito istituzionale al seguente link: https://www.comune.manfredonia.fg.it/…/pagsistema.html

“L’elezione della Presidente rappresenta un passaggio importante per dare piena operatività alla Consulta – dichiara il Sindaco Domenico la Marca – Crediamo molto negli strumenti di partecipazione che permettono ai cittadini di contribuire alla vita pubblica e al confronto con le istituzioni”