L’umana e politica poesia di Nichi Vendola arriva il 28 luglio a Manfredonia con “Mille di queste notti”

“Mille di queste notti”, la rassegna estiva ideata e organizzata dal Teatro Bottega degli Apocrifi e dal Comune di Manfredonia col sostegno di Marina del Gargano all’interno del Manfredonia Festival, dedica un appuntamento speciale alla poesia.

Lunedì 28 luglio, alle ore 21.00 presso il teatro Arena di Marina del Gargano, prenderà forma una conversazione poetica fra Nichi Vendola e il giornalista Felice Sblendorio.

Poeta, giornalista e politico, Vendola ritorna a Manfredonia per presentare la sua ultima raccolta di poesie, “Sacro Queer”, edita dalla casa editrice Manni.

Dopo una vita dedicata alla politica e al bene collettivo, e dopo il successo del suo precedente libro “Patrie” (il Saggiatore, 2021), Vendola ritorna a scrivere una raccolta di versi che è un itinerario della ragione e delle passioni che ha il suo orizzonte nel bisogno di fraternità, nel riconoscimento della ricchezza della diversità, nell’urgenza politica della lotta per l’eguaglianza.

“Sacro Queer” è un cammino che aiuta a ritrovare sé stessi e la propria identità nella consapevolezza di un comune destino dell’umanità. Se accoglienza, ascolto, solidarietà sono parole che non hanno diritto d’asilo nel contesto del potere, che si ritraggono e si spengono nella spirale di una storia che sembra andare al contrario, lo spazio poetico tenta un affondo nel loro significato e valore, partendo dalla prima domanda che interroga l’umano e la sua responsabilità: dov’è mio fratello?

Come in una preghiera corale, Nichi Vendola dice di sé e dei suoi “scomodi” compagni di viaggio, della sua fede abbracciata al mondo, degli affetti e dei dolori che lo hanno segnato. E ci restituisce un’esistenza senza pregiudizi. La ricerca della risposta a quella prima domanda diventa una pietra d’inciampo in ogni poesia, e la parola queer una dichiarazione di guerra a tutte le guerre.

L’appuntamento è a ingresso libero e gratuito.

Per informazioni: Bottega degli Apocrifi – Sede Spazio Apocrifi – Marina del Gargano (0884. 1950042); Teatro Comunale “Lucio Dalla”, Via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244843.