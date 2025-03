Luigi Mossuto (Forza Italia): Un territorio che si batte per la legalità, è un territorio che si batte per la libertà

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Oggi si celebra la 30ª Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, impegno profuso quotidianamente delle forze dell’ordine, dall’organo giudiziario, dal terzo settore e dai tanti cittadini che lavorano per la LEGALITA’ dei nostri territori.

Un territorio che si batte per la legalità è un territorio che si batte per la libertà, che si batte per garantire alla presenti e future generazioni i diritti e doveri di ogni essere umano.

Comunicato Stampa di Luigi Mossuto