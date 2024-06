L’UDC si schiera con Galli: “Con lealtà e convinzione”

L’Unione di Centro, in occasione del turno di ballottaggio della città di Manfredonia, in armonia con i principi fondanti della coalizione di centro destra e in continuità con i valori dell’area liberal democratica del nostro Paese, intende sostenere al ballottaggio di domenica e lunedì prossimi l’avv. Ugo Galli.

Sosterremo Galli con lealtà e convinzione, certi di aver compiuto una scelta coerente e propedeutica alla costruzione di un nuovo centro destra più forte e radicato.

Carlo Laurora Vice Commissario UDC Delegato per le province di Bari-BAT-Foggia