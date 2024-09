Lovecchio spiega la sua scelta: “Il Movimento 5 Stelle verso la sinistra estrema”

Negli ultimi anni, ho avuto l’onore e la responsabilità di rappresentare i cittadini italiani come deputato del MoVimento 5 Stelle. È stato un percorso ricco di sfide, successi e crescita personale, durante il quale ho sempre mantenuto saldi i principi e gli ideali che hanno guidato il nostro movimento sin dalle sue origini.

Dopo un’attenta riflessione, ho deciso di compiere un passo significativo nel mio cammino politico: aderire al gruppo parlamentare di Forza Italia. Una scelta che non è stata affatto semplice, né presa alla leggera. Credo fermamente che la politica debba sempre essere orientata al servizio dei cittadini e, in questo particolare momento storico, ritengo fondamentale unire le forze con chi, condivide la mia stessa determinazione nel lavorare per il bene comune.

In Forza Italia ho trovato un’opportunità concreta per proseguire il mio impegno su tematiche che considero prioritarie, come il sostegno alle imprese e lo sviluppo economico del Paese.

Negli ultimi tempi, ho osservato con crescente preoccupazione un cambiamento nella direzione del MoVimento 5 Stelle, che ritengo si sia progressivamente orientato verso posizioni di sinistra estrema, allontanandosi dalle idee originarie che ci avevano uniti. Il MoVimento è nato come una forza trasversale, capace di accogliere al suo interno diverse anime, sia di destra che di sinistra, unite dal comune obiettivo di lavorare per il bene del Paese, al di là delle tradizionali categorie politiche.

Questo equilibrio tra diverse sensibilità è stato per lungo tempo la nostra forza, permettendoci di affrontare con pragmatismo le sfide politiche e sociali mettendo da parte qualsiasi ideologia personale.

Tuttavia, con il tempo, ho visto emergere un predominio di visioni ideologiche che hanno portato il MoVimento a distanziarsi da quel principio fondante di non essere né di destra né di sinistra, ma di agire esclusivamente per il bene comune.

Quando ho scelto di entrare nel Movimento erano proprio questi i principi che mi guidavano e non di certo applicare una politica di estrema sinistra.

Per questa ragione, ho preso la decisione di unirmi a Forza Italia, una forza politica che ritengo più in sintonia con il mio pensiero e con gli ideali liberali e di equilibrio, oltre che di assoluto pragmatismo e con una politica attiva e di sostegno del Paese e del mio territorio di appartenenza. Sono convinto che, all’interno di Forza Italia, potrò continuare a lavorare con impegno per il bene del Paese, promuovendo politiche che rispondano concretamente alle esigenze dei cittadini.

Desidero esprimere la mia gratitudine al MoVimento 5 Stelle per il percorso fatto insieme e a tutti i colleghi con cui ho condiviso questa avventura.

Allo stesso tempo, ringrazio il gruppo di Forza Italia, nella persona del presidente On. Antonio Tajani, del capogruppo On. Paolo Barelli e del coordinatore regionale On. Mauro D’Attis, per aver chiacchierato a lungo sulla mia scelta e poi accolto con grande disponibilità e spirito di collaborazione.

Sono certo che questa nuova fase sarà caratterizzata da un rinnovato impegno nel promuovere politiche che possano davvero fare la differenza per il nostro Paese.

Parto con un nuovo entusiasmo, entusiasmo che avevo perso e ora ritrovato!

Forza Italia!

Giorgio Lovecchio