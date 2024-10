Lovecchio (FI) attacca Emiliano e dice: “È tempo che si cominci ad amministrare Foggia”

L’onorevole Giorgio Lovecchio (FI) ha commentato le parole del governatore Michele Emiliano ieri a Foggia per la Festa dell’Unità.

“E’ incredibile la disinvoltura con cui il presidente Emiliano continui a concentrarsi su Foggia quale esempio di mala amministrazione malgrado Bari, da diversi lustri fortino suo e del centrosinistra, stia assurgendo alle cronache per fatti ed indagini dai risvolti ben più inquietanti.



Fossi in lui scenderei dal piedistallo morale e assumerei più prudenza nelle paternali agli altri, cominciando a guardare in casa mia. Foggia ha già pagato abbondantemente lo scotto di una mala gestio che, a voler esser intellettualmente onesti, non esime neanche il centrosinistra.

Pertanto, suggerisco di abbandonare il gioco a fare i più puri perchè è notorio che non porti molta fortuna. Su una cosa Emiliano mi trova d’accordo: questa città va amministrata. E, ad un anno dall’insediamento, è tempo che si cominci”.