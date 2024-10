Lotto: a San Marco in Lamis (FG) vinti oltre 62mila euro

Festa grande a San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, grazie al gioco del Lotto.

Nella località pugliese, come riporta Agipronews, vinti 62.375 euro in seguito alla combinazione 2-9-46-78 sulla ruota Nazionale, con una giocata del valore di 1,50 euro. Da segnalare anche una vincita da 23.750 a Leporano, in provincia di Taranto, grazie ai numeri 9-13-28 sulla ruota di Cagliari.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 9,1 milioni di euro, per un totale di 984 milioni da inizio anno.