Lotras è stata insignita dell’Alta onorificenza di bilancio del Premio Industria Felix, in quanto tra le migliori imprese della Puglia nei settori logistica e trasporti per performance gestionale e affidabilità finanziaria.

La cerimonia, tenutasi nei giorni scorsi ad Acaya (Lecce), ha visto Lotras annoverata ancora una volta tra le aziende pugliesi meritevoli del riconoscimento promosso ed organizzato da Industria Felix Magazine, trimestrale di economia e finanza, destinato ad imprese competitive, affidabili e sostenibili sulla base di una maxi inchiesta sui bilanci dell’anno 2022 realizzata in collaborazione con l’Ufficio studi di Cerved Group.

Le imprese premiate in questa decima edizione del Premio Apulia Felix sono state selezionate tramite un algoritmo di bilancio che ha tenuto conto sia di parametri economici finanziari e patrimoniali, ma anche di aspetti di equilibrio e di sostenibilità delle scelte strategiche delle aziende: il peso degli oneri finanziari sui ricavi, la stabilità dell’organico e dunque la salvaguardia dell’occupazione.

Nel ritirare il Premio, la Direttrice Amministrativa e operativa di Lotras, Viviana Gigantiello, ha dichiarato che l’”eccellenza, indispensabile per competere sui mercati nazionali ed internazionali, è il frutto dell’organizzazione e della resilienza di un team motivato ed unito che condivide quotidianamente obiettivi e strategie e che i numeri solitamente raccontano in modo pieno e indiscutibile”.

Nel commentare questo ulteriore riconoscimento da parte di Industria Felix Magazine, l’Amministratore Delegato di Lotras, Armando de Girolamo, ha affermato che “progresso economico, benessere sociale e sostenibilità, sia ambientale che etica, costituiscono un trinomio inscindibile per una visione prospettica dei territori, in modo particolare per quelle aziende che dal Mezzogiorno si confrontano con scenari economici nazionali e d’oltreconfine”.