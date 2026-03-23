L’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 23 al 29 marzo con la classifica: Leone ruggisce e domina la scena con 5 stelle

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Secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 23 al 29 marzo, i nati sotto il segno del Leone devono smettere di nascondere le proprie emozioni e puntare sulla schiettezza, sia nei legami affettivi che nel lavoro, dove finalmente si sbloccano pratiche e accordi vantaggiosi. Per i nativi della Vergine, è il momento di affrontare con lucidità le tensioni sentimentali e familiari, sfruttando nuove e solide alleanze professionali per ricostruire il proprio futuro. Infine, i Pesci vivono una fase di grande consapevolezza amorosa che spinge verso progetti di vita importanti, mentre sul piano lavorativo raccolgono i frutti del proprio impegno attraverso crescite aziendali o proposte gratificanti.

Oroscopo da lunedì 23 a domenica 29 marzo: classifica da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, sei nel pieno di una metamorfosi interiore che ti sta portando a chiudere definitivamente con il passato. È tempo di fare pulizia e gettare le basi per legami più concreti. Se non hai nessuno al tuo fianco, buttati nella mischia: i nuovi incontri saranno facili da gestire ma capaci di regalarti emozioni vere. Se invece arrivi da una rottura dolorosa, finalmente riuscirai a voltare pagina, ritrovando la tua leggerezza. La settimana promette armonia e piccoli momenti di pura serenità. In ambito lavorativo, la lunga attesa è finita. Cominciano a vedersi i primi frutti dei tuoi sforzi e quei progetti rimasti in sospeso tornano a correre. Se hai lanciato una nuova sfida professionale da poco, noterai subito dei passi in avanti significativi. Muoviti con grinta: la stabilità che desideri è a portata di mano, devi solo afferrarla. (5 stelle, settimana ottima)

Toro – In amore, in questo periodo senti un’urgenza profonda di riprenderti quegli spazi emotivi che avevi trascurato. Se vivi in coppia, potresti dover affrontare questioni concrete legate alla casa, ma non temerle: serviranno a rendervi più uniti. Un consiglio d’oro dall’oroscopo di Paolo Fox: smetti di guardare nello specchietto retrovisore. Le storie finite appartengono a un’altra epoca. In questo periodo il tuo cuore ha bisogno di aria fresca e nuovi incontri. Esci e mettiti in gioco! In ambito lavorativo, le stelle ti offrono occasioni concreti, niente fumo, solo arrosto. È la fase perfetta per blindare un accordo o investire su un progetto che guardi lontano. Se hai cambiato rotta professionale di recente, tieni gli occhi aperti: sta per arrivare la stretta di mano che aspettavi. (4 stelle, settimana buona)

Gemelli – In amore, finalmente le tensioni si sciolgono e torni a respirare un’aria più leggera, vivendo i tuoi sentimenti con una nuova consapevolezza. Se hai in mente grandi progetti per la tua famiglia, l’oroscopo di Paolo Fox suggerisce che il clima è quello giusto per agire. Non farti abbattere se le cose non sono andate bene ultimamente: cambia punto di vista, perché la tua rinascita è già iniziata, anche se hai sofferto per una delusione recente. Per quanto riguarda la carriera, si aprono spiragli interessanti per il tuo portafoglio, specialmente se hai dovuto affrontare un periodo di dubbi. Quei nodi legali o burocratici che ti trascinavi dietro stanno per sciogliersi. Accetta con coraggio nuove sfide o nuovi ruoli: sarà la tua mossa vincente. (5 stelle, settimana ottima)

Cancro – In amore, nelle relazioni più fragili, ora tocca a te fare un passo indietro e armarti di pazienza. Se senti salire la tensione per colpa di nuove responsabilità, respira profondamente e non perdere le staffe. Se sei molto giovane, potresti trovarti a un bivio sentimentale decisivo. Per quanto riguarda le nuove fiamme, meglio non farsi troppe illusioni: per ora restano territori incerti. In ambito lavorativo, sei davanti a scelte che non ammettono distrazioni. Devi essere concreto, specialmente se c’è un contratto da firmare o rinnovare. Anche se la pressione si fa sentire, hai una buona stella che ti protegge e ti guida verso la direzione giusta. Non escludere un cambio di ufficio o un nuovo incarico: il movimento è nell’aria. (3 stelle, settimana discreta)

Paolo Fox, oroscopo e classifica dal 23 al 29 marzo: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, non puoi più fare finta di nulla: le tue emozioni stanno ruggendo. È il momento di gettare la maschera e mostrare il tuo lato più autentico. Se sei in coppia, un dialogo schietto può trasformare un legame fragile in una roccia. Se sei single, smetti di aspettare e guardati intorno con curiosità. La persona che cerchi potrebbe essere a un solo sguardo di distanza. In ambito lavorativo, finalmente l’ingranaggio si è sbloccato. Quelle pratiche che sembravano destinate a prendere polvere ora corrono veloci. Approfittane per bussare alla porta giusta: parla con i tuoi superiori o con chi decide, perché hai le carte in regola per ottenere risposte chiare e siglare accordi che peseranno positivamente sul tuo domani. (5 stelle, settimana ottima)

Vergine – In amore, finalmente hai la lucidità necessaria per guardare in faccia le difficoltà sentimentali senza farti travolgere. Se tensioni esterne hanno sporcato il clima di coppia, ora puoi fare pulizia e ritrovare il tuo baricentro. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, anche i nodi economici in famiglia vanno sciolti con diplomazia: usa la calma e vedrai che l’amore tornerà a essere il tuo porto sicuro. Sul fronte lavorativo, si muove qualcosa di importante. Nuove alleanze ti offrono prospettive inedite e una crescita che, seppur lenta, è estremamente solida. È il momento di riprenderti ciò che avevi smarrito e gettare le fondamenta per un futuro senza crepe. (4 stelle, settimana buona)

Bilancia – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo è il momento di scendere dal recinto. In amore, se ti senti come un equilibrista su un filo sottile, non ignorare quella sensazione di incertezza: che tu stia vivendo un legame tiepido o che stia fuggendo dalle responsabilità, la chiave è l’onestà brutale con te stesso. Solo un confronto schietto ti permetterà di voltare pagina o cambiare rotta. Sul fronte lavorativo, la parola d’ordine è “calma”. Non cercare di risolvere tutto e subito e non farti schiacciare dai troppi impegni. Se hai dubbi su un socio o un progetto, aspetta: le risposte arriveranno da sole con un po’ di pazienza. Anche per il portafoglio, meglio muoversi con i piedi di piombo. (3 stelle, settimana discreta)

Scorpione – Dopo una fase decisamente movimentata, avverti ora l’esigenza di tirare il freno a mano per fare il punto della situazione. In amore, la dolcezza bussa alla tua porta non appena decidi di abbassare le difese, anche se a tratti riaffiora quel tuo lato critico e un po’ severo che faresti meglio a tenere a bada. Se sei in coppia, cerca di non trascinare i problemi di soldi sotto le lenzuola: serve diplomazia per evitare che i conti in sospeso diventino motivo di scontro. Sul fronte professionale, il vento soffia a tuo favore, specialmente se sei un libero professionista. È il periodo ideale per stringere la mano a nuovi partner, ridiscutere i termini di un contratto o lanciare quel progetto che avevi nel cassetto. La tua situazione finanziaria promette ottimi margini di miglioramento. (4 stelle, settimana buona)

La settimana 23-29 marzo secondo Paolo Fox: classifica da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, ultimamente le questioni concrete hanno prosciugato le tue pile, togliendo ossigeno al cuore. Ma c’è una svolta in arrivo: secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox, sei pronto a recuperare smalto e vitalità. Se sei single, preparati a sfoderare il tuo fascino in incontri inaspettati; se invece arrivi da un periodo grigio in coppia, è il momento di voltare pagina e ricominciare a sorridere. In ambito lavorativo, la settimana non ti regala nulla, ma premia la tua tenacia. Se hai seminato bene, finalmente raccoglierai frutti concreti. Aspettati nuove chance o quel salto di qualità che insegui da tempo: la costanza sta per diventare il tuo miglior investimento. (4 stelle, settimana buona)

Capricorno – In amore, se il tuo legame sta traballando, non puoi più rimandare quel confronto che eviti da tempo. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, le interferenze esterne si fanno sentire, quindi cerca di gestire le tensioni con la solita saggezza. Se invece il tuo cuore è libero, muoviti con i piedi di piombo: studi chi hai davanti prima di aprire la porta ai sentimenti. In ambito lavorativo, è il momento di osare. La tua creatività e lo spirito d’iniziativa sono sotto i riflettori e pronti a darti grandi soddisfazioni. Se senti il bisogno di voltare pagina o testare nuovi percorsi, fallo ora: il successo richiede un pizzico di audacia e una visione lungimirante. (4 stelle, settimana buona)

Acquario – In amore, se arrivi da un periodo grigio, finalmente l’aria cambia: hai una marcia in più per fare nuovi incontri e rimetterti in gioco. Persino in quei rapporti un po’ “ingarbugliati” inizierai a vedere una luce. Certo, qualche battibecco è previsto, ma hai la maturità giusta per non farti rovinare la giornata. In ambito lavorativo, non tenerti tutto dentro, le tue intuizioni sono vincenti e vanno condivise. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo è il momento perfetto per spazzare via i dubbi e far partire quel progetto che hai nel cassetto. Se stai pensando di cambiare ruolo, osa: i fatti ti daranno ragione. (5 stelle, settimana ottima)

Pesci – In amore, stai finalmente vedendo i tuoi sentimenti sotto una luce nuova e più limpida. Questa ritrovata consapevolezza ti spinge verso decisioni mature: se vivi una storia solida, potresti sentire il desiderio di guardare al futuro programmando una convivenza o l’arrivo di un bambino. Ricorda però di approcciare i piccoli attriti in famiglia con estrema diplomazia per non rompere l’armonia. In ambito lavorativo, se sei a capo di un progetto o di un’impresa, il periodo promette una crescita significativa. Se invece lavori come dipendente, aspettati una proposta gratificante come premio per la tua dedizione. Il cielo è dalla tua parte; ti basta solo mantenere alta l’attenzione nei momenti più frenetici. (4 stelle, settimana buona)