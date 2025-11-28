L’oroscopo del weekend 29 e 30 novembre: Luna in Cancro, Gemelli flop

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’oroscopo di sabato 29 e domenica 30 novembre 2025 annuncia interessanti novità per ciascun segno dello zodiaco. La Luna entra nel quadro astrale del Cancro portando entusiasmo e romanticismo. Il Leone grazie al supporto di Urano torna ad essere ambizioso e ottimista. Momento ‘no’ per Gemelli, i nativi del segno dovranno fare i conti con Mercurio in aspetto dissonante.

Previsioni zodiacali da Ariete a Vergine

Ariete – Le stelle saranno dalla vostra parte. Avrete l’opportunità di consolidare la vostra storia d’amore. L’intesa con il partner sarà al top. In campo professionale sarete concentrati e allo stesso tempo molto determinati nel raggiungere gli obiettivi del giorno. Voto: 8.

Toro – Consapevoli delle vostre capacità. La determinazione vi permetterà di poter raggiungere grandi obiettivi in ambito lavorativo. Le relazioni sentimentali procederanno a gonfie vele. Con l’anima gemella avrete modo di vivere nuove piacevoli emozioni. Voto: 8,5.

Gemelli – Mercurio vi invita alla calma. Evitate scelte avventate. Essere riflessivi è un privilegio, non un difetto. In ambito sentimentale sarete aperti al dialogo. Nel lavoro la stanchezza accumulata negli ultimi giorni potrebbe farsi sentire. Voto: 5,5.

Cancro – La Luna entra in congiunzione al vostro segno zodiacale. Tornerete ad essere romantici e premurosi nei confronto della persona amata. I single avranno modo di fare nuovi incontri. Le emozioni non si faranno certamente attendere. Voto: 10.

Leone – Urano vi sarà di supporto in campo professionale. Sarete ambiziosi e ottimisti nel raggiungere i nuovi obiettivi. La determinazione vi permetterà di sognare in grande. L’umore sarà al top, con il partner avrete modo di mettere in cantiere un viaggio romantico in una meta esotica. Voto: 9,5.

Previsioni ultimi sei segni dello zodiaco

Vergine – Attirerete l’attenzione del partner con un gesto romantico. In campo professionale l’intesa con il colleghi sarà al top. Nel complesso la giornata di sabato si preannuncia positiva sotto ogni aspetto. Voto: 8.

Bilancia – Tenderete ad essere meno ambiziosi del solito, complice la stanchezza accumulata nell’ultimo periodo. Un po’ di relax sarà quanto mai necessario, non solo per riordinare le idee, ma anche per poter recuperare le energie perse in precedenza. Voto: 6,5.

Scorpione – Dovrete essere bravi nel dicarvi al lavoro senza trascurare la vostra relazione sentimentale. Il partner potrebbe avvertire un senso di distacco da parte vostra. Il dialogo sarà fondamentale per evitare incomprensioni. Voto: 6,5.

Sagittario – Urano vi supporterà nella vostra carriera professionale. Il grande impegno verrà ripagato nel migliore dei modi. Con la vostra anima gemella vi farete trascinare dalle emozioni. Voto: 8,5.

Capricorno – Carismatici, ottimisti e determinati. Porterete a termine ogni obiettivo quotidiano senza alcuno sforzo, facendo leva sul supporto favorevole di Giove. In ambito sentimentale, le relazioni di coppia procederanno a gonfie vele. I single avranno occasione di fare nuovi incontri. Voto: 9.

Acquario – Vi sentirete un po’ sfiduciati. L’umore non sarà quello dei giorni migliori. Dal parter avrete il supporto necessario per poter rialzare la testa. Voto: 5,5

Pesci – Con l’anima gemella metterete in cantiere nuovi progetti romantici. Il vostro carisma in campo professionale farà la differenza. Bene in ogni comparto. Voto: 8,5.