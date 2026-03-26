L’oroscopo del weekend 28-29 marzo 2026 e la classifica di Jonathan: fine settimana al top per la Bilancia

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L’oroscopo di sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 ci proietta in un fine settimana di fine marzo carico di promesse primaverili, dove il movimento dei pianeti veloci ridisegna le priorità del cuore e della mente. Con il Sole che brilla nel segno dell’Ariete, l’energia vitale è ai massimi livelli, spingendoci a cercare nuove strade e a non accontentarci di risposte scontate. Questo weekend sarà caratterizzato da una Luna che transiterà tra segni d’Aria e di Fuoco, creando un mix esplosivo di socialità e introspezione. È un momento astrologico che invita a tagliare i rami secchi per permettere alle nuove gemme di fiorire, chiedendoci però di mantenere un piede saldo a terra mentre la testa punta alle stelle.

In queste quarantotto ore, l’universo sembrerà parlare lingue diverse a seconda della vostra sensibilità: ci sarà chi cavalcherà l’onda del successo e chi, invece, dovrà fare i conti con una stanchezza accumulata che richiede una sosta forzata. I segni d’Aria e di Fuoco saranno i veri protagonisti della scena: la Bilancia, il Leone e l’Ariete si preparano a vivere momenti di pura magia, guidati da una configurazione astrale che premia l’audacia e il sorriso. Al contrario, i segni d’Acqua e di Terra potrebbero risentire di qualche dissonanza planetaria, rendendo necessaria una gestione oculata delle energie emotive.

Preparatevi a scoprire come le stelle influenzeranno i vostri programmi per il tempo libero e quali sorprese il destino ha riservato per queste giornate di fine marzo.

Oroscopo per il weekend e la classifica dei 12 segni zodiacali: trionfo per la Bilancia, Scorpione sottotono

SCORPIONE (23 ottobre – 22 novembre) Voto 4,5. Parola chiave: affaticati e nervosi, misurate le parole e mettete da parte la vanità per evitare polemiche. Purtroppo questo fine settimana vi vedrà un po’ in affanno rispetto al resto dello zodiaco. Vi sentirete decisamente affaticati e nervosi, forse a causa di carichi lavorativi che si sono trascinati fino al sabato o di questioni domestiche rimaste in sospeso. Le stelle vi consigliano prudenza estrema nelle discussioni: misurate le parole con estrema cura, poiché la vostra naturale propensione al sarcasmo potrebbe essere interpretata male e accendere micce pericolose. In amore e in famiglia, mettete da parte la vanità; non è questo il momento di voler avere ragione a tutti i costi o di puntare i piedi per questioni di principio. Se saprete fare un passo indietro, eviterete inutili polemiche che vi rovinerebbero il riposo domenicale. Cercate di scaricare la tensione con un po’ di attività fisica o un buon libro.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 5. Parola chiave: tesi e suscettibili, evitate le reazioni impulsive e puntate sulla sincerità nei rapporti familiari. Le configurazioni astrali di questo weekend non vi sorridono come vorreste, rendendovi particolarmente tesi e suscettibili. Avrete la sensazione che chi vi circonda non comprenda le vostre reali necessità, ma prima di chiudervi in un silenzio punitivo, riflettete sul vostro atteggiamento. Evitate le reazioni impulsive, specialmente se qualcuno dovesse mettere in discussione i vostri programmi per la domenica. Sarà fondamentale che puntiante sulla sincerità nei rapporti familiari: spiegherete con calma che avete bisogno di spazio o di silenzio, senza per questo far sentire gli altri esclusi. Il relax sarà la vostra medicina; dedicatevi a qualcosa che gratifichi i sensi, come la cucina o il giardinaggio, per ritrovare quel centro che in queste ore sembrerà sfuggirvi.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 5,5. Parola chiave: insofferenti ma riflessivi, cercate compromessi e affrontate i problemi senza chiudervi a riccio. Le stelle del weekend vi spingeranno verso un’altalena emotiva non facile da gestire. Vi sentirete spesso insofferenti ma riflessivi, desiderosi di cambiare aria ma frenati da dubbi interiori. Invece di esplodere per piccoli ritardi o contrattempi, cercate compromessi con il partner o con gli amici: non tutto deve andare esattamente come lo avevate immaginato nella vostra testa. È un momento in cui dovrete dimostrare maturità: affrontate i problemi che emergeranno, specialmente quelli di natura comunicativa, senza chiudervi a riccio. Il vostro guscio protettivo oggi potrebbe diventare una prigione; provate invece a mostrare la vostra vulnerabilità, scoprirete che gli altri saranno pronti a sostenervi se solo glielo permetterete.

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio) Voto 6,5. Parola chiave: richiesti e filosofici, imparate a dire di no e usate lo spirito di adattamento per gestire i ritmi. Vi troverete catapultati in un weekend più caotico del previsto. Sarete molto richiesti e filosofici, divisi tra il dovere sociale e il desiderio di una profonda solitudine meditativa. Le stelle vi suggeriscono una strategia chiara: imparate a dire di no a quegli inviti che accettate solo per senso del dovere, preservando la vostra energia per ciò che conta davvero. Userete lo spirito di adattamento per gestire ritmi che potrebbero subire variazioni improvvise a causa di imprevisti altrui. Non prendetevela se la domenica non scorrerà secondo i vostri rigidi schemi; prendetela con filosofia e vedrete che anche un cambio di programma dell’ultimo minuto si trasformerà in un’occasione piacevole.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre) Voto 7. Parola chiave: generosi ma cauti, confidatevi con chi amate e proteggetevi dalle invasioni esterne. Un fine settimana di equilibrio e introspezione vi attende. Vi mostrerete generosi ma cauti, pronti ad aiutare chi ha bisogno ma attenti a non farvi prosciugare le energie da chi cerca solo un pretesto per lamentarsi. Sarà una domenica ideale per il dialogo profondo: confidatevi con chi amate, aprite il vostro cuore su quei progetti che state covando da tempo. Allo stesso tempo, proteggetevi dalle invasioni esterne: non permettete a conoscenti invadenti o a notifiche dello smartphone di interrompere i vostri momenti di pace. La vostra precisione sarà utile per organizzare qualcosa di speciale per la serata di domenica, facendovi sentire gratificati e utili.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 7,5. Parola chiave: vitali e pieni di progetti, riavvicinatevi agli altri ma ricordatevi di riposare per ricaricarvi. Sarete un vero concentrato di energia comunicativa in queste giornate. Vi sentirete incredibilmente vitali e pieni di progetti, con la mente che corre a mille chilometri orari verso nuove idee per la primavera. Riavvicinatevi agli altri con quel brio che vi contraddistingue; le uscite di gruppo e gli scambi di opinioni saranno fonte di grande ispirazione. Tuttavia, le stelle vi lanciano un piccolo monito: ricordatevi di riposare tra un impegno e l’altro. Il rischio è quello di arrivare alla domenica sera completamente svuotati. Se saprete alternare i momenti di socialità a pause di vero relax, riuscirete a ricaricarvi correttamente per affrontare la settimana che verrà con lo spirito giusto.

ACQUARIO (20 gennaio – 19 febbraio) Voto 7,5. Parola chiave: comunicativi e passionali, agite come riunificatori evitando però promesse affrettate. Il vostro weekend brillerà di una luce sociale molto intensa. Sarete particolarmente comunicativi e passionali, capaci di coinvolgere chiunque nelle vostre visioni innovative e nei vostri ideali. In ambito familiare o amicale, agirete come riunificatori, appianando tensioni tra terze persone grazie alla vostra obiettività. Fate però attenzione al vostro entusiasmo travolgente: evitate promesse affrettate che poi fatichereste a mantenere una volta tornati alla routine quotidiana. La passione guiderà i vostri incontri sentimentali, rendendo il sabato sera particolarmente intrigante. Lasciatevi andare alle emozioni, ma mantenete sempre quel briciolo di lucidità che vi appartiene.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo) Voto 7,5. Parola chiave: lucidi e dolci, usate l’immaginazione e l’equilibrio per armonizzare ogni relazione e abitudine. Vivrete un fine settimana all’insegna della serenità interiore, apparendo agli occhi degli altri insolitamente lucidi e dolci. Questa combinazione vi permetterà di gestire anche le situazioni più spinose con estrema grazia. Userete l’immaginazione per rendere magico anche un pomeriggio casalingo e l’equilibrio per non lasciarvi trascinare dalle ansie altrui. Sarà il momento perfetto per armonizzare ogni relazione che ha subito qualche scossone recente; la vostra capacità di ascolto sarà la chiave per risolvere vecchi malintesi. Non trascurate le vostre piccole abitudini di benessere, che in questo weekend diventeranno il vostro porto sicuro contro lo stress esterno.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 8. Parola chiave: rilassati e istintivi, staccate la spina per trasformare la domenica in una giornata memorabile. Il weekend si prospetta come un’oasi di benessere dopo una settimana faticosa. Vi sentirete finalmente rilassati e istintivi, capaci di seguire i vostri desideri senza troppi calcoli mentali. Il consiglio astrale è netto: staccate la spina da ogni preoccupazione professionale o burocratica già dal sabato pomeriggio. Se seguirete il vostro istinto, riuscirete a trasformare la domenica in una giornata memorabile, magari organizzando una gita fuori porta o un incontro con persone che non vedete da tempo. La vostra energia positiva sarà contagiosa e vi permetterà di vivere momenti di pura allegria, dimenticando ogni piccola nuvola del passato recente.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 8. Parola chiave: magnetici e diplomatici, assecondate il bisogno di rallentare per godervi un clima sereno. Con il Sole nel vostro segno, questo fine settimana sarete letteralmente inarrestabili, ma con una nota di saggezza in più. Vi mostrerete magnetici e diplomatici, una dote rara che vi permetterà di ottenere ciò che volete senza sollevare polveroni. Nonostante la grande energia, assecondate il bisogno di rallentare se il corpo ve lo chiede; non c’è bisogno di correre sempre per sentirsi vivi. Sarà una scelta vincente per godervi un clima sereno con le persone care, apprezzando la bellezza delle piccole cose e del tempo vissuto senza fretta. Gli incontri fortuiti di sabato potrebbero aprire porte interessanti per il vostro futuro, restate aperti alle novità.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 8,5. Parola chiave: entusiasti e carismatici, usate osservazione e buonumore per vivere momenti di grande complicità. Un weekend da protagonisti vi attende, sotto lo sguardo benevolo di pianeti che esaltano la vostra natura solare. Sarete entusiasti e carismatici, capaci di attirare l’attenzione e l’ammirazione in ogni contesto sociale. Userete l’osservazione acuta per capire i desideri di chi vi sta accanto e il vostro proverbiale buonumore per sciogliere ogni residuo di freddezza nel partner o negli amici. Queste doti vi porteranno a vivere momenti di grande complicità, specialmente nella giornata di domenica, che si preannuncia ricca di conferme affettive. Non abbiate paura di osare: la fortuna aiuta gli audaci e in questo fine settimana voi ne sarete i favoriti.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 9. Parola chiave: contagiose, ottimiste e baciate dalla fortuna, vivrete momenti di trionfale armonia e coraggio. Siete voi i vincitori assoluti di questo weekend di fine marzo! Le stelle si sono allineate per regalarvi quarantotto ore che ricorderete a lungo. Vi sentirete anime contagiose, ottimiste e baciate dalla fortuna, capaci di trasformare in oro tutto ciò che toccherete. Ogni vostro gesto sarà guidato da un’eleganza interiore che incanterà chiunque incontrerete sulla vostra strada. Vivrete momenti di trionfale armonia in amore, dove i dubbi degli ultimi tempi lasceranno il posto a certezze luminose. Il vostro coraggio emergerà nel prendere decisioni che rimandavate da tempo, facendovi sentire finalmente padroni del vostro destino. Godetevi ogni istante di questa pioggia di stelle, ve la siete meritata tutta.