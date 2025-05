Lorenzo Spolverato torna a parlare di Helena Prestes: “Se fossi stato furbo…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Lorenzo Spolverato è stato uno dei protagonisti in negativo dell’ultima edizione del Grande Fratello. Il modello ha rilasciato un’intervista a Fanpage dove ha parlato della fine della sua storia d’amore con Shaila Gatta, rivelandone alcuni retroscena. L’uomo ha raccontato di aver rivisto l’ex velina di Striscia La Notizia dopo l’esperienza televisiva: “C’è stato solo un abbraccio. Ma mi sono reso conto che invece di ascoltarmi o chiedere spiegazioni, preferiva affidarsi a quello che scrivevano sui social“. Un incontro che non sembra aver avuto il risultato sperato, dato che Lorenzo Spolverato ha rivelato di aver bloccato la sua ex fidanzata. Lorenzo Spolverato è poi tornato a parlare di Helena Prestes, con la quale aveva avuto un avvicinamento ad inizio Grande Fratello. Il modello ha voluto rispondere all’accusa di Shaila Gatta che nel corso della finale del reality show aveva detto che era ancora innamorato di Helena Prestes.

Lorenzo Spolverato nega di essere stato innamorato di Helena Prestes

Il modello milanese è tornato a parlare della brasiliana nel corso di un’intervista rilasciata a Fanpage. Lorenzo Spolverato ha dichiarato: “Non sono mai stato innamorato di Helena Prestes. Se fossi stato furbo, avrei cominciato una relazione con lei che era persa di me e, uscendo dalla Casa, avrei ottenuto molti più consensi.” Il giovane ha spiegato che Shaila ha provato a ripulirsi l’immagine coi fan attaccandolo su quell’aspetto. Al momento, la modella brasiliana non ha risposto alle parole dell’ex gieffino, preferendo godersi la sua storia d’amore con Javier Martinez. La donna è attesa nei prossimi giorni a Capri per prendere parte ad un evento insieme al pallavolista argentino.