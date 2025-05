Helena Prestes e Javier Martinez a Capri: nuovo evento per i due ex gieffini, fan scatenati

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez stanno facendo sognare i fan con la loro storia d’amore. Da quando è finito il Grande Fratello, i due non si sono mai fermato, tanto da aver portato il loro amore fino all’estero. La coppia passata la Pasqua in una mega villa di Riccione è volata in Egitto dove vi hanno passato dieci giorni tra le dune del deserto e l’acqua del Mar Rosso. Una volta in Italia, la modella brasiliana ha preso parte a diversi impegni di lavoro che l’hanno portata fino al Festival di Cannes, dove ha partecipato alla prima del film Fuori con protagonista l’attrice Valeria Golino. Ma per Helena Prestes gli impegni non sono ancora finiti. La donna ha raggiunto Napoli con Javier Martinez per alcuni impegni di lavoro. I due ex gieffini sono stati assaliti da un bagno di folla come riportato sui social.

Javier Martinez e Helena Prestes ospiti dell’evento Vip Champion a Capri

Gli Helevier si trovano a Napoli per prendere parte ad un evento a Capri in programma nei prossimi giorni. La pagina Instagram Vip Champion ha annunciato la presenza della coppia al loro evento in questo modo: “Li avete aspettati, desiderati, sognati ed eccoli qui! È ufficiale: Javier Martinez e Helena Prestes saranno tra i protagonisti dell’edizione 2025 di VIP Champion. Tre giorni e due notti tra sport, divertimento e magia, nella cornice unica di Capri.” Neanche a dirlo, il post ha fatto scatenato i fan, che non vedono l’ora di vedere la coppia dal vivo dopo averli seguiti nella casa del Grande Fratello per diversi molto. Un utente ha scritto nei commenti: “Loro sono la prova che l’amore vero esiste. Sano, puro, pazzesco. E può nascere ovunque… anche dentro quattro mura.”