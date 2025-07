Lorenzo Spolverato: nuova fiamma dopo Shaila? Lei è bellissima

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo la rottura definitiva con Shaila Gatta, il volto più discusso dell’ultima edizione del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato torna a far parlare di sé… ma questa volta per una presunta nuova fiamma. Sui social l’ex gieffino sembra aver acceso una luce su una possibile relazione con una celebrità di livello internazionale: la finalista italiana di Miss Universo 2024. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questo nuovo capitolo sentimentale, andando a svelare tutte le indiscrezioni finora rese note sul web!

La svolta: scambio social con Giada Folcia

Nei giorni scorsi, gli utenti social hanno notato un insolito scambio di “like”: Lorenzo Spolverato avrebbe iniziato a interagire con Giada Folcia – alias “Folcia”, finalista di Miss Universo 2024, su Instagram. Nonostante la sua indiscutibile bellezza, Giada non è riuscita a conquistare la corona, che è invece andata a Victoria Kjær Theilvig, rappresentante della Danimarca, durante la finale svoltasi il 16 novembre 2024 a Città del Messico. Lorenzo ha messo “cuori verdi” su un video in cui lei è protagonista, e lei ha subito ricambiato con un like su un post di lui. Una dinamica che ha subito scatenato il gossip: usciranno allo scoperto? Gli utenti più accaniti, tra cui i sostenitori del #TeamShaila, hanno subito iniziato a dare per amore ufficiale questa “connessione social”, alimentando meme e discussioni. Ma cosa c’è di vero sotto? I follower, sempre pronti a captare ogni segnale, hanno commentato con entusiasmo, rilanciando la possibilità che tra Lorenzo e la finalista di Miss Universo ci sia qualcosa di più di una semplice interazione virtuale. L’eco di questo scambio però resta circoscritto al web: nessuna foto “rubata”, nessuna dichiarazione ufficiale da parte dei diretti interessati. Per ora, tutto si riduce a cuori sotto i post. Il gossip arriva a poche settimane dalla rottura definitiva con Shaila Gatta, ancora al centro delle cronache post‑GF per le tensioni mai sopite con Lorenzo. I loro rapporti sono terminati ormai da tempo, ma l’ex coppia continua a essere al centro dell’attenzione mediatica, complici i fan più accaniti che non perdono la speranza di rivederli insieme. In tempi in cui un “mi piace” può diventare gossip istantaneo, l’interazione social tra Lorenzo e Folcia comunque non conferma nulla di concreto. Nessun post in comune, nessuna story passata tra loro: solo due cuori sotto dei post. Può essere solo un gesto amichevole o un modo per riconoscere il lavoro e la bellezza di lei. Ma per i fan attenti, ogni gesto diventa indizio. Se questa sarà davvero una “nuova fiamma” o un fuoco di paglia rimane da vedere. Lorenzo, reduce da settimane di dichiarazioni e smentite sul suo passato sentimentale, non ha ancora commentato pubblicamente il gossip. Resta da capire se arriverà una foto insieme, una conferma da parte di uno dei due, oppure i pettegolezzi si esauriranno con questa breve interazione social.