Lorenzo e Pasquina Rinaldi vincono il premio per “Natale con ilSipontino”

La foto dei fratelli Rinaldi stretti per mano davanti al loro albero di natale aveva colpito tutti per la sua dolcezza. Lorenzo e Pasquina hanno entrambi 85 anni, solo 10 mesi li dividono. In un pomeriggio di dicembre hanno deciso di immortalare e regalarci un momento di importante tenerezza della propria famiglia.

711 sono i voti presi dalla foto, la più votata dai follower della pagina facebook de ilsipontino.net. Un grandissimo risultato considerante le quasi 300 le foto pervenute alla nostra pagina per il Gioco di Natale.

Come specificava l’articolo di lancio del gioco non era previsto un vero e proprio premio per il vincitore, era più un modo per condividere il calore di natale delle famiglie sipontine. Ma grazie al prezioso aiuto del Laboratorio Orto Urbano di Manfredonia situato in Piazza Camillo de Lellis 18, abbiamo pensato ed realizzato un Premio “The Best of 2019” il miglior Albero appunto del 2019. Nella giornata di ieri abbiamo consegnato nella mani della figlia e nipote Francesca Rinaldi, nota cantante lirica della città. Francesca felice di poter consegnare questo meritatissimo premio ai suoi cari.

Era proprio questo il senso del gioco che abbiamo voluto creare, sottolineare la bellezza di tenersi stretta la propria famiglia attorno alla dolcezza del natale e la foto di Lorenzo e Pasquina esprimevano questa idea meravigliosamente.