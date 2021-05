“LOL, Chi ride è fuori”: tornano insieme tutti i comici per una puntata speciale, ecco il link per vederlo

Dopo il grandissimo successo della prima stagione del format lanciato da Amazon “Lol, Chi ride è fuori”, tutti i comici sono tornati insieme per una puntata speciale

Da pochi giorni Amazon ha dichiarato che è al lavoro per la seconda stagione nel frattempo per festeggiare il successo dello show, Fedez e Mara Maionchi hanno riunito tutti i protagonisti del programma andato in onda su Amazon price – Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru (The Jackal), Michela Giraud e Luca Ravenna.

I comici hanno raccontato aneddoti ed impressioni a “freddo” di questa esperienza, ricordando le loro battute, oggi divenute veri e propri tormentoni. Lo speciale si chiama “LOL: Chi ride è fuori – Aftershow”, eccolo in streaming: