Loiodice, rottura ufficiale con il Fasano: la nota

L’U.S. Città di Fasano comunica che, a partire da oggi, il calciatore Nicola Loiodice è stato escluso dalla rosa della Prima Squadra.

La decisione è stata assunta dalla società in seguito a valutazioni legate a comportamenti e atteggiamenti non in linea con i principi di professionalità, rispetto e senso di appartenenza che il club richiede a tutti i propri tesserati.

Si precisa che il calciatore resta regolarmente sotto contratto con il club sino al 30 giugno 2026.

L’U.S. Città di Fasano ribadisce la propria volontà di portare avanti il percorso stagionale con giocatori pienamente motivati, consapevoli dell’importanza di indossare questa maglia e di rappresentare la città dentro e fuori dal campo.