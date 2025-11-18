Sport Puglia

Loiodice ha scelto: niente Barletta, va al Taranto in Eccellenza

Redazione18 Novembre 2025
L’US Città di Fasano comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il calciatore Nicola Loiodice, che approderà all’ SS Taranto Calcio. Si ringrazia la società jonica per la grande serietà nella trattativa in termini di modalità e tempistiche, e la G A Football Consulting per la buona riuscita della stessa.

All’atleta l’augurio di un felice futuro ed il ringraziamento per l’impegno profuso in biancazzurro.

