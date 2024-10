Lo zaino sospeso, iniziativa solidale del Lions Club Manfredonia Host

ANCORA UN’ATTIVITA’ DEL LIONS CLUB MANFREDONIA HOST

LO ZAINO SOSPESO: IL SERVICE DELLA SOLIDARIETA’

Si è svolta lunedì 7 ottobre, a Manfredonia, presso i locali della Caritas Parrocchiale della Sacra Famiglia, la cerimonia di consegna del materiale didattico raccolto nell’ambito dello “Zaino Sospeso”, un Service storico dell’Associazione Lions International, realizzato in ambito cittadino dal Manfredonia Host e dal Leo Club di Manfredonia.

Il nome del service sembra fare eco alla tradizione partenopea del caffè “sospeso”, allorquando, nel mentre si consumava un caffè per sé stessi, si pensava anche a chi, in un momento di difficoltà, quel caffè non se lo poteva permettere e allora l’avventore fortunato strizzava l’occhio a quell’amico in difficoltà, che neppure conosceva, rivolgendogli il pensiero e l’affetto, perché non c’è pensiero senza affetto. Lo zaino sospeso conserva proprio questo spirito.

Come ormai avviene da qualche anno, in prossimità dell’inizio dell’apertura delle scuole, presso le cartolibrerie disponibili a collaborare a questa iniziativa, viene lasciato un contenitore vuoto, contrassegnato dal simbolo dei Lions, in cui ogni famiglia, nel mentre provvede ad acquistare il materiale didattico per i propri figli, compra qualcosa in più per rendere felici bambini le cui famiglie attraversano momenti di difficoltà economica e non sarebbero in grado di sopperire adeguatamente alle esigenze scolastiche del momento. Lo zaino sospeso è, dunque, un service all’insegna della condivisione, della sensibilità solidale, con cui si pensa all’altro nel mentre si provvede ai propri figli e si lascia sospeso, non solo il materiale che di volta in volta si ripone nel contenitore, ma anche l’affetto, il pensiero, un modo di dire all’altro “Non sei solo, anch’io penso a te”.

Con questo spirito le cartolibrerie Bernini, Centro Convenienza, Happy School, Cartolibreria Smart di Manfredonia, e la Paper & Click di Monte S. Angelo hanno aderito all’iniziativa, offrendo loro stesse del materiale e dando la loro disponibilità ad essere i punti di raccolta, favorendo, così, la buona riuscita del Service. La comunità ha risposto all’appello e una grande partecipazione è venuta da tante mamme solidali, sollecitate dalle maestre delle elementari della Scuola San Giovanni Bosco. Impegnati anche i giovani del Leo Club Manfredonia, l’espressione giovanile del Lions Club, nata lo scorso anno su sponsorizzazione del Manfredonia Host, che hanno presenziato presso le cartolibrerie segnalando e incentivando la raccolta, nonché i soci del Manfredonia Host che si sono attivati per rendere proficui gli esiti dell’iniziativa.

Notevole la quantità del materiale raccolto, espressione di un autentico mare di solidarietà: zaini, quaderni, materiale di cancellerie, album, e tanto altro ancora, consegnati dal Presidente del Manfredonia Host, Giovanni Lauriola, al parroco della Sacra Famiglia, don Salvatore Miscio. Le parole del presidente, al momento della consegna, nel sottolineare l’impegno al servizio del Lions Club International, ben evidenziato dal motto “We Serve”, hanno inteso ribadire le finalità dell’associazione del Lions Club Manfredonia Host: essere percepita come una forza operante e attiva, volta a cogliere le necessità del territorio, per farsi trovare pronta all’intervento, nello spirito di solidarietà e amicizia che da sempre la contraddistingue.

Don Salvatore Miscio, ha fatto eco alle parole del Presidente, Giovanni Lauriola, ribadendo la necessità che si continui ad operare nel senso della solidarietà, soprattutto in un momento di grave disagio sociale ed economico come quello che stiamo attraversando, che si riscopra il senso di comunità nella carità, accogliendo positivamente l’impegno del mondo delle associazioni, di cui il Lions Club Manfredonia Host, fa parte. L’esito dello Zaino Sospeso, in relazione alla quantità del materiale raccolto potrà servire a sopperire alle necessità dei richiedenti per un intero anno ed essere distribuito dalla Caritas della Sacra Famiglia a chi ne farà richiesta, nello spirito della carità che si alimenta della gioia del donare.