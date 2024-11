Lo Sporting Manfredonia torna alla vittoria

Sporting Manfredonia 2

Vs

Olimpia Bitonto 1

Grandissima vittoria dei cavalieri del presidente Gentile che giocano un grandissimo primo tempo creando 5 palle gol nitide.



Un bella rete del nostro numero 10 MATTEO STOPPIELLO, e un’incornata micidiale del Capitano RAFFAELE DE NITTIS ci fanno andare nello spogliatoio con il risultato di 2-0.



Alla ripresa, una punizione sotto l’incrocio dei pali beffa il nostro portierone che poi si rifà splendidamente su un’altra punizione a pochi minuti dalla fine. Il secondo tempo è stato gestito ottimamente dai nostri ragazzi che oltre a queste due punizioni non hanno concesso nulla, giocando un bel calcio propositivo ed equilibrato creando anche qualche altra potenziale occasione di palla gol.

Nel complesso la nostra difesa non è mai andata in affanno, il nostro centrocampo ha dominato sempre il gioco e gli attaccanti sono stati freddi davanti la porta. Ottima prova della squadra che ci porta terzi in classifica.



Onore anche agli avversari dell’Olimpia Bitonto che hanno avuto il merito di non uscire mai dalla partita e di aver giocato un calcio pulito, il calcio che ci piace!



Il tutto oggi è stato completato dal gruppo “ultras” SCONVOLTOS che hanno sostenuto dalla gradinata est la squadra dal primo all’ultimo secondo essendo stati in tal modo il nostro dodicesimo uomo in campo. 💪❤️