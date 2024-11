Lo Sporting Manfredonia ad Apricena. Gravinese: “Ripetere il primo tempo di domenica”

8a giornata di campionato: Sporting Apricena vs Sporting Manfredonia

Per presentare questa trasferta dei nostri ragazzi si riportano le parole di Mister Gravinese:

“Lo Sporting Apricena è una squadra che non merita la posizione in classifica per quello prodotto fin ora. Il gruppo è allenato da un collega e amico che queste categorie le conosce bene e sa come uscire fuori da una situazione del genere. Lo Sporting Apricena è una squadra che lotta su tutti i palloni ed ha un’identità di gioco molto chiara e soprattutto in casa tenterà di riscattarsi.

Noi stiamo lavorando per dare continuità ai risultati, studiando l’avversario ma soprattutto allenando la nostra testa che è stato un nostro punto debole fino ad ora. Se la squadra riuscirà a ripetere il primo tempo di domenica credo che in questo campionato poche squadre potranno fermarci.”

domenica 24 novembre

ore 14.30

Madrepietra Stadium Apricena