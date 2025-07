Lo show Ballando con le Stelle, ecco il nome del primo concorrente

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ballando con le Stelle ha una sorpresa

Ballando con le Stelle, si sta preparando ad aprire i battenti. La Signora Coriandoli sarà, a quanto sembra, il primo concorrente ufficiale. C’è un video il video e una gaffe sul nome del programma è particolarmente comica, di che si tratta?

Ballando con le Stelle con Maurizio Ferrini ha il primo concorrente ufficiale

Si tratta della Signora Coriandoli che si chiama in questo modo e nell’edizione n. 20 divertirà oltre a esibirsi ballando. La trasmissione, condotta da Milly Carlucci avrà quindi un personaggio comico di grande fama.

Ballando con le Stelle 2025 debutterà, escludendo cambi di programma, sabato 28 settembre in prima serata su Rai 1. Naturalmente non mancheranno gaffe e siparietti comici. Ballando con le stelle, salterà Barbara D’Urso: “Non è una questione di soldi” si conferma.

Con Milly Carlucci chi farà parte del cast?

Ballando con le Stelle avrà Fabio Fognini concorrente dopo l’addio al tennis, come altro concorrente. “Una sfida che mi attira” sono le sue parole e Barbara Chiappini, che fine ha fatto? “Addio tv per dedicarmi alla famiglia, ma ora sogno Ballando con le Stelle“.

Milly Carlucci e Maria De Filippi stanno preparandouna sfida durante il sabato sera della prossima stagione televisiva. Ballando con le Stelle e Tu Si Que Vales. Canale 5 sta preparando le registrazioni con Paolo Bonolis in giuria al posto di Gerry Scotti, Milly Carlucci sta scegliendo i ballerini vip pronti a scendere in pista.

Fabio Fognini: “L’addio al tennis? Il mio corpo non ne poteva più”

Lo sportivo continua: “Ora farò il papà e il marito. Ballando con le stelle? Vedremo”. A Ballando con le Stelle, Milly Carlucci sta corteggiando anche Martina Colombari. Si dice convinta di strapparle un sì”.

Barbara Chiappini commenta: “Addio tv per dedicarmi alla famiglia, ma ora sogno Ballando con le Stelle”.

Barbara Chiappini, dopo la separazione dal marito Carlo: “Mi sono isolata, non so come andrà a finire ma stiamo cercando di risolvere” A La Volta Buona ella ha confermato: “Io e mio marito Carlo non viviamo più insieme. Un momento difficile“

Ballando con le Stelle sarà un nuovo successo? Non c’è alcun dubbio!