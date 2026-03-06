Lo scandalo dell’Ospedale di Padre Pio, tra spese folli e debiti per oltre 200 Milioni di euro

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

SAN GIOVANNI ROTONDO – E’ andato in onda lo scorso 3 Marzo 2026 nella trasmissione Farwest della Rai, un servizio giornalistico di approfondimento che sta facendo molto discutere sull’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Un viaggio su come viene gestito l’ospedale, tra spese folli, asseggi in busta paga ad personam ed un debito importante che si attesterebbe oltre i 200 Milioni di euro.

Un questione che tiene banco da tempo quella della gestione di Casa Sollievo della Sofferenza, di proprietà della Santa Sede. Da quanto si apprende dai video seguenti, la direzione generale dell’ospedale voluto da Padre Pio, non è tenuta alla pubblicazione del bilancio in quanto il bilancio di Casa Sollievo sarebbe rientrato nel bilancio consolidato della Santa Sede. Ma il servizio della Rai mostra dei documenti che attesterebbero un debito di 218 Milioni di euro.

L’intervista al Vescono Moscone sulla questione Casa Sollievo

La trasmissione FarWest ha intervistato anche il Vescovo Moscone che in quanto Vescovo dell’arcidiocesi Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo è tenuto a vigilare su Casa Sollievo. Lo stesso lascia intendere che c’è poso da poter operare, in quanto il bilancio dell’ospedale di San Giovanni Rotondo rientra nel consolidato della Santa Sede e quindi è poco “lavorabile”. Detto questo lascia intendere che c’è un CDA che opera per la gestione ed il miglioramento del bilancio di Casa Sollievo.

Compensi extra ad personam nelle buste paghe e spese folli

Negli scorsi mesi la direzione del noto ospedale di San Giovanni Rotondo, che qualche giorno fa è stato nominato il primo ospedale del sud Italia per World’s Best Hospitals, ha vissuto momenti di grande incertezza per una protesta del personale, a seguito della decisione della direzione dell’ospedale di passare i contratti dei circa 2700 dipendenti da contratto pubblico a contratto privato. Questo passaggio è stato temporaneamente scongiurato grazie all’intervento della Regione Puglia con finanziamenti pubblici per risanare la situazione.

Il Servizio di FarWest ha mostrato però un lato oscuro della gestione del personale dell’Ospedale di San Giovanni Rotondo. Con compensi extra ad personam in busta paga per 2500 euro e altre spese ingiustificate che peggiorerebbero di fatto il già affannoso bilancio dell’ospedale.

