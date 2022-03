L’Italia che vince…nel porno. Chi è Danika Mori, la ragazza della porta accanto

Danika Mori, la 32enne siciliana divenuta famosa in tutto il mondo, ha vinto uno dei principali premi ai Pornhub Awards 2022.

La giovane, insieme al suo fidanzato Steve Mori, ha ottocentomila follower nel sito porno più celebre degli ultimi tempi. I due hanno cominciato praticamente per gioco, su richiesta di Steve, e in poco tempo sono riusciti a vivere unicamente di questa loro attività online.

Ora vivono in Spagna, alle Canarie, e la loro forza è nella semplicità: il suo fisico minuto (1,55 per 40 chili) non ha visto l’ombra di un bisturi, la maggior parte dei video sono realizzati con il compagno Steve (anche se non mancano ospiti che si aggiungono al menage familiare) ed è spiritosa.

Il sito PornHub ha annunciato che devolverà parte del budget che avrebbe dovuto essere investito in una serata evento, alle associazioni di categoria per la tutela giuridica e medico-sanitaria dei lavoratori del porno.