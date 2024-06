L’Istituto Perotto Orsini di Manfredonia omaggia Antonio Castriotta: “Sono emozionato”

Sono emozionato, devo ammetterlo. Non era mai accaduto nella mia pur “breve” vita giornalistica di essere omaggiato di una targa di ringraziamento per il mio modesto contributo di collaborazione al progetto “Piccoli Giornalisti”, PON FSE, realizzato con grande professionalità dall’ Istituto Comprensivo “Perotto-Orsini” Manfredonia.

Un progetto unico nel suo genere, sposato dalla Dirigente professoressa Elisa Catta e che ha visto coinvolti insegnanti e studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado in un percorso stimolante ed formativo nel quale, i giovanissimi studenti hanno realizzato due periodici: I Perottini Informano e Piccoli Giornalisti.

La formazione ed il percorso dei provetti giovanissimi giornalisti è stata curata in aula e fuori dall’istituto dalle insegnanti Prof.sse Brigida Giancaspero, Ognissanti Carmela e Piemontese Maria, con la realizzazione appunto dei periodici ma anche interviste a titolari di attività artigianali, quali, fotografo, calzolaio, falegname oltre che una interessante esperienza in diretta dei “piccoli tirocinanti” nella locale radio Rete Smash, con interviste sui più svariati argomenti della città di Manfredonia.

Una esperienza di grande levatura culturale e di crescita per gli studenti assolutamente da ripetere, questa la sintesi della Dirigente, alla quale e non anche alle insegnanti, vanno i miei ringraziamenti non solo per la targa ma per avermi consentito di trasferire ai giovanissimi studenti pochi ed importanti consigli per essere, come si suole dire, “sempre sul pezzo”, per una delle professioni più belle, quella del giornalista.

Antonio Castriotta