Lions Club Manfredonia: Viva Sofia, due mani per la vita

VIVA SOFIA: DUE MANI PER LA VITA

Il Lions Club Manfredonia Host sulle spiagge di Manfredonia per la sicurezza dei nostri bambini

Il Lions Club Manfredonia Host porta il Service “Viva Sofia” sulle spiagge di Manfredonia e del litorale di Siponto, fino ad Ippocampo, con l’obiettivo di fornire indicazioni pratiche sulla disostruzione delle vie aeree da corpi estranei, soprattutto alimenti, illustrando tecniche di primo soccorso con particolare attenzione alla manovra di Heimlich.

Il calendario degli appuntamenti è il seguente: Domenica 4 agosto, presso il lido “La Pineta” di Siponto alle 10.30; Venerdì 9 agosto, presso il lido “La Sirenetta” di Manfredonia, alle ore 10:30; Sabato 10 agosto presso il Beach Club di Ippocampo, alle ore 10:30.

Esperti formatori, a disposizione per qualsiasi chiarimento e sperimentazione pratica, il dott. Francesco Lapolla, medico di Pronto Soccorso di Manfredonia e istruttore di BLSD, e il dott. Giovanni Lauriola, pediatra del servizio di Pediatria del Presidio Ospedaliero di Manfredonia.

Il “Viva Sofia”, service storico dei Lions, deve il suo concepimento alla storia di Sofia, una bimba salvata dal soffocamento grazie al tempestivo e competente intervento di chi le era vicino.

Il Club Manfredonia Host ha da sempre attivato questo service nelle scuole, coinvolgendo insegnanti, genitori ed anche alunni più grandi, quest’anno scende “nelle spiagge”, per raggiungere un pubblico più vasto, in clima vacanziero e, proprio per questo, portato a spostarsi in luoghi isolati, spesso privi di assistenza medica.

“Portando nelle spiagge il “Viva Sofia” intendiamo promuovere la cultura della prevenzione e del pronto intervento per farla diventare consuetudine e non eccezionalità- ha dichiarato Giovanni Lauriola, presidente del Lions Club Manfredonia Host, impegnato nel service in prima persona- Saper esattamente cosa fare di fronte ad un bimbo in evidenti difficoltà da soffocamento, libera dal panico e aiuta ad agire con lucidità, ad avere due mani per salvare una vita”.