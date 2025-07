Lido Domizia da star: tra vip e relax sul litorale di Mario Balletta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Relax e volti noti sul litorale di Lido Domizia

La stagione calda si accende al Lido Domizia con il consueto via vai di volti noti e momenti esclusivi. A guidare questa piccola oasi di stile c’è il giovane imprenditore Mario Balletta, che negli anni ha trasformato il suo stabilimento in una vera e propria meta privilegiata per artisti e personaggi dello spettacolo. Tra gli ospiti già passati a godersi sole e relax spiccano nomi come il comico Peppe Iodice, che ha potuto assaporare anche una delle pizze del lido, e il cantante Aka7even, approdato sulla costa insieme agli amici per qualche giorno di svago. Non sono mancati neppure Giuseppe Della Corte, ex calciatore, e sua moglie Barbara Carere, volto noto del giornalismo televisivo, così come I Desideri, che hanno scelto di prendersi una pausa dal palco proprio qui, prima di partire per il tour estivo. L’attesa ora è tutta per i tanti artisti che, in occasione dei concerti in programma nei dintorni di Baia Domizia (Caserta) promettono di passare anche dal lido della famiglia Balletta, ormai considerato un punto di riferimento per chi cerca un angolo riservato tra mare, musica e atmosfera familiare. Balletta ha ammesso, tramite alcune dichiarazioni riportate da Novella2000: “Felice di ospitare artisti, calciatori e giornalisti che approdano sul mio lido per trascorrere qualche ora in pieno relax o per gustare i nostri piatti o la nostra pizza, ogni anno diamo il massimo per garantire il meglio alla nostra clientela selezionata”. Il Lido Domizia si inserisce in uno scenario ricco di storia e charme. Baia Domizia è infatti una località che, sin dagli anni Sessanta, ha attratto personaggi illustri da tutto il mondo: si racconta che anche John Lennon abbia soggiornato da queste parti, affascinato dalla tranquillità del litorale e dalla bellezza del paesaggio. Oggi, quell’eredità di eleganza e mondanità rivive anche grazie a realtà come quella firmata da Mario Balletta, che riportano l’attenzione su un territorio dal potenziale straordinario.