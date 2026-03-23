Sport Manfredonia
L’Ideale Bari espugna il Miramare: PassionSport Manfredonia ko
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L’Ideale Bari espugna il Miramare: PassionSport Manfredonia ko
Grazie ai gol di Stella e Terrevoli, l’Ideale Bari espugna il Miramare e spegne le velleità di promozione diretta della PassionSport Manfredonia.
Gara divertente al Miramare, con i sipontini che trovano anche la rete dell’1-1 con Ciuffreda.
Con questa sconfitta, a parità di partite giocate, la vetta occupata dalla stessa Ideale Bari e dal Triggiano dista 4 punti a tre giornate dal termine.