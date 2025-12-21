Liceo Giulio Cesare Roma: nuova lista stupri annulla viaggi

Nuovo choc al liceo Giulio Cesare di Roma dove è apparsa un'altra lista con nomi di studentesse nel bagno della scuola. Dopo il caso scoppiato settimane fa, la situazione precipita e la dirigenza deci...

Nuovo choc al liceo Giulio Cesare di Roma dove è apparsa un'altra lista con nomi di studentesse nel bagno della scuola. Dopo il caso scoppiato settimane fa, la situazione precipita e la dirigenza decide di annullare tutti i viaggi d'istruzione programmati. Gli studenti denunciano un clima di tensione insostenibile.

La risposta della scuola

"Non possiamo tollerare che episodi simili si ripetano", ha dichiarato la preside. La decisione di cancellare i viaggi ha scatenato proteste sia tra chi è coinvolto negli episodi sia tra chi ne è estraneo. Le famiglie chiedono misure più efficaci per identificare i responsabili.

La procura ha aperto un'inchiesta e sta analizzando anche i filmati delle telecamere di sorveglianza. Il fenomeno delle "liste" ha sollevato un dibattito nazionale sulla violenza di genere tra i giovani. Psicologi ed educatori sono stati chiamati a tenere incontri con gli studenti per affrontare il tema della cultura del rispetto. Il caso del Giulio Cesare non è isolato.