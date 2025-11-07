Libero Palumbo: “Manfredonia, Secondo Piano di Zona, tra questioni irrisolte e speranze”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

LIBERO PALUMBO: “IL MIO IMPEGNO È DARE RISPOSTE CONCRETE AI CITTADINI, NON PROMESSE”

MANFREDONIA – Un problema che si trascina da oltre trent’anni, famiglie bloccate tra burocrazia, incertezze e pendenze economiche mai risolte. È la storia del Secondo Piano di Zona di Manfredonia, dove centinaia di cittadini si trovano da decenni impossibilitati a vendere o trasferire le proprie abitazioni ai figli, a causa di questioni irrisolte sulle opere di urbanizzazione e sui costi maturati nel tempo.

Dopo anni di silenzi e rimpalli di responsabilità, finalmente qualcosa si muove. A riaccendere la speranza è stato Libero Palumbo, Consigliere Comunale di Manfredonia del Movimento Civico Città Protagonista e candidato alle prossime elezioni regionali in Puglia, che ha raccolto le segnalazioni di molti residenti, in gran parte suoi iscritti, e ha deciso di affrontare la questione con determinazione e metodo.

“Questa non è una vicenda tecnica, ma una ferita sociale e umana per tante famiglie di Manfredonia. Dopo decenni di immobilismo, era doveroso che qualcuno si assumesse la responsabilità di ricostruire la vicenda, ascoltare i cittadini e chiedere con forza all’amministrazione di intervenire.”

Nei giorni scorsi, su sua iniziativa, si è svolto un incontro informale in Aula Consiliare tra il Comune di Manfredonia, gli amministratori di condominio e i proprietari delle abitazioni del Secondo Piano di Zona.

Un momento di confronto importante, che ha segnato l’inizio di un nuovo percorso di dialogo e collaborazione. Palumbo si è poi recato personalmente presso l’Ufficio Urbanistica, dove ha incontrato il nuovo dirigente Lucio Barbaro, tecnico proveniente da Lucera, riscontrando piena disponibilità e spirito costruttivo.

“Il dirigente si è messo subito al lavoro, ha preso in mano il fascicolo e ha iniziato a studiare la situazione. Ho apprezzato la sensibilità istituzionale e l’apertura dell’Ufficio e dell’amministrazione, che, attraverso il contributo dell’Assessore Giovanni Mansueto (Urbanistica) e dell’Assessora Cecilia Simone (Demanio e Patrimonio), hanno condiviso la mia proposta di affrontare la questione lotto per lotto, viste le differenti situazioni giuridiche e amministrative presenti nell’area.”

Un metodo concreto, che supera la logica dell’attesa infinita e rimette al centro le persone, non le carte.

“Il mio modo di intendere la politica è questo: ascoltare, studiare, proporre soluzioni. Non mi interessa alimentare polemiche, ma restituire dignità a chi da anni attende risposte. I cittadini del Secondo Piano di Zona hanno diritto a certezze, non a promesse. E continuerò a seguirli passo dopo passo, fino a quando questo problema non sarà definitivamente risolto.”

Con questo intervento, il Movimento Civico Città Protagonista dimostra ancora una volta di essere un punto di riferimento per chi crede in una politica vicina ai cittadini, concreta e capace di risolvere i problemi reali, non solo di raccontarli. Il Consigliere Comunale Libero Palumbo, conclude: “Dopo più di trent’anni di immobilismo non servono più annunci, servono risultati. E io continuerò a impegnarmi ogni giorno perché Manfredonia torni a essere una città che funziona e che rispetta i suoi cittadini.”

Movimento Civico

Città Protagonista